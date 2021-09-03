Зеленский допустил потепление отношений Украины с Россией спустя годы

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что улучшение отношений между Украиной и Россией возможно в будущем. Об этом украинский гослидер сообщил в ходе выступления в Стэнфордском университете в США.

Владимир Зеленский допустил, что международные отношения Украины и России могут восстановиться, но произойдет это не раньше, чем через несколько лет, сообщает ТАСС.

"Мы все равно — соседи, и будет позитивный результат. Я думаю, что с годами все поменяется", — ответил Зеленский на вопрос слушателя в Стэнфордском университете.

Кроме того, гослидер Украины также прокомментировал ситуацию в Донбассе, заявив, что хотел бы закончить войну "с удовольствием".

"Накануне мы снова читали сигналы из России о том, что, Украина не желает завершать войну. Удивительно, не мы начали войну, но мы ее с удовольствием хотим закончить", — отметил Зеленский.

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