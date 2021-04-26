Политологи обсудили присоединение к РФ части Украины

Жители Харькова, Одессы, Николаева и Запорожья хотели бы присоединения их городов к России, заявил политолог Сергей Марков.

Марков, общавшийся с жителями соответствующих городов Украины, высказал мнение, что большая часть жителей будет за присоединение к Российской Федерации.

Помимо этого, под контроль РФ добровольно могут перейти города, расположенные на территории ДНР и ЛНР, добавил политолог.

Разумеется, представители оппозиции будут против проведения референдума за присоединение к России.

Аналогичным образом рассуждает и главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Он заявил о желании жителей Одессы и Харькова войти в состав России.

Коротченко отметил, что после присоединения к России Крыма жизнь в регионе стала совсем иной. Жители Украины увидели, что произошло его наглядное преображение. Начала воссоздаваться инфраструктура, стало намного легче вести бизнес, пояснил Коротченко.

По его словам, Одесса, Харьков, Николаев и другие мечтают о присоединении к РФ. "Россия даёт не просто шанс, но и даёт возможность, — заявил эксперт, — а Украина непрерывно деградирует".

Хотя существует и другое мнение.

Украинский политолог Михаил Погребинский заявил, что жители Харькова, Николаева и Запорожья вряд ли бы захотели, чтобы их города присоединились к составу России.

В Одессе большинство жителей недовольны агрессивной русофобией, но это не значит, что они проголосовали бы за вступление в Россию, отметил эксперт.

Ранее были проведены опросы, результаты которых наглядно показывали, что больше всего населения, которое поддержало вступление в РФ, в Крыму. На втором месте Донбасс.

"Во всех остальных регионах, Николаев, Херсон, — там тоже много, но меньше половины. Не говоря уже про Харьков, Днепр и т. д. Там ещё меньше", — заключил Погребинский.

Напомним, прошлым летом в России предложили провести референдумы о присоединении к России ДНР и ЛНР. А 4 октября 2020 года эксперт Яков Кедми высказал точку зрения, что присоединение Мариуполя и Бердянска к России в 2014 году исключило бы проблемы в Керченском проливе.

Стоит добавить, что в своё время основатель запрещённой в России военизированной группировки "Азов" Андрей Билецкий заявил о том, что на Украине в ближайшее время может произойти реванш пророссийских сил и РФ может поглотить всю соседнюю страну целиком.

Как пишет "Русский ориенталист", вопрос, почему русскоязычная Украина так долго терпит всё это националистическое шапито, очень непростой.

По его словам, "проблема в том, что Россия, по сути, тоже не может предложить этим людям никакой ясной альтернативы. И это правда. Альтернатива — не Донецк и Луганск. Мне очень жаль людей, которые там живут под постоянными обстрелами. Я видел ещё года три назад, какой там был упадок. Люди были разочарованы. Сейчас они хоть паспорта стали получать".

"Если бы жизнь в Донбассе сделали заметно лучше, чем на Украине, это был бы пример и для Одессы, и для Харькова. Но Россия сама до сих пор не решила, что делать с Донбассом", — подытожил эксперт.

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