США заявили о выделении Украине свыше $45 млн гуманитарной помощи

Украина получит от США свыше 45 млн долларов в виде гуманитарной помощи.

О выделении помощи Украине говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, опубликованном на сайте Госдепа.

По словам госсекретаря, предоставленная гуманитарная помощь предназначена для поддержки 3,4 млн украинцев, в том числе тех, кто пострадал в результате конфликта на востоке страны.

Энтони Блинкен заявил, что выделенные США средства помогут обеспечить нуждающихся людей продуктами питания, безопасной питьевой водой, жильём, а также медпомощью и психологической поддержкой.

Кроме того, выделение гуманитарной помощи, по мнению госсекретаря, будет способствовать поддержанию контактов между членами семей, разлучённых в результате конфликта в Донбассе, включая воссоединение некоторых из них.

Энтони Блинкен сообщил, что общий объём гуманитарной помощи, предоставленной американскими властями Украине с 2014 года, на данный момент превысил 351 млн долларов.

Госсекретарь заявил, что США призывают всех щедро поддержать неотложные гуманитарные потребности на Украине.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.