Украина получит от США свыше 45 млн долларов в виде гуманитарной помощи.
О выделении помощи Украине говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, опубликованном на сайте Госдепа.
По словам госсекретаря, предоставленная гуманитарная помощь предназначена для поддержки 3,4 млн украинцев, в том числе тех, кто пострадал в результате конфликта на востоке страны.
Энтони Блинкен заявил, что выделенные США средства помогут обеспечить нуждающихся людей продуктами питания, безопасной питьевой водой, жильём, а также медпомощью и психологической поддержкой.
Кроме того, выделение гуманитарной помощи, по мнению госсекретаря, будет способствовать поддержанию контактов между членами семей, разлучённых в результате конфликта в Донбассе, включая воссоединение некоторых из них.
Энтони Блинкен сообщил, что общий объём гуманитарной помощи, предоставленной американскими властями Украине с 2014 года, на данный момент превысил 351 млн долларов.
Госсекретарь заявил, что США призывают всех щедро поддержать неотложные гуманитарные потребности на Украине.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Пока больная "ковидом" супруга Прохора Шаляпина лежит при смерти, шоумен зря времени не теряет. Безутешный супруг заботится о масштабных приобретениях. Артист думает о будущем, совершая выгодные сделки с недвижимостью.