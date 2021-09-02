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Захарова: "РФ прорабатывает возможность доставки гуманитарной помощи в Кабул"

Мир

Власти России прорабатывают возможность гуманитарной помощи Афганистану, сообщила в четверг, 2 сентября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова: "РФ прорабатывает возможность доставки гуманитарной помощи в Кабул"

По её словам, на данный момент в Афганистане наблюдается рост цен на продукты, товары первой необходимости и топливо.

"В связи с этим мы призываем международное сообщество к принятию действенных мер по недопущению гуманитарного кризиса в Афганистане. Со своей стороны прорабатываем возможность доставки в Кабул российской гуманитарной помощи", — цитирует ТАСС заявление представителя МИД.

Мария Захарова выразила озабоченность ростом социально-экономической напряжённости в Афганистане, которая стала следствием приостановки финансовой и материальной помощи со стороны западных государств.

Ранее исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли заявил о грозящем Афганистану экономическом коллапсе из-за отказа ряда государств оказывать помощь этой стране после прихода в ней к власти талибов*.

По мнению Бизли, в ближайшее время миллионы афганцев могут столкнуться с голодом.

* "Талибан" — террористическая организация, запрещена в РФ.

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