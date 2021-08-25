"Ад на земле": ООН прогнозирует голод для миллионов афганцев

Десяткам миллионов жителей Афганистана в ближайшее время грозит голод из-за сочетания ряда неблагоприятных факторов в стране, заявил Reuters исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли.

По его словам, на Афганистан надвигается "идеальный шторм" из-за нескольких лет засухи, конфликтов и ухудшения экономической ситуации, которую усугубляет COVID-19.

Дэвид Бизли заявил об угрозе экономического коллапса в Афганистане в связи с заявлениями ряда стран и организаций об отказе предоставлять помощь и средства стране после захвата власти талибами*.

По мнению представителя ВПП ООН, для афганцев это станет "адом на земле". С голодом столкнутся до 14 млн человек.

Дэвид Бизли сообщил, что для предотвращения гуманитарной катастрофы в Афганистане к осени необходимо собрать 200 млн долларов. Собеседник агентства выразил надежду, что Катар и другие государства Персидского залива, а также США внесут свой вклад в решение проблемы.

По словам Бизли, талибы* предоставили ВПП гарантии того, что её помощь будет беспрепятственно доставляться жителям Афганистана.

* "Талибан" - организация, запрещённая в РФ

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