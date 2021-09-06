Nord Stream 2 AG уложил последнюю трубу "Северного потока-2"

Компания Nord Stream 2 AG уложила последнюю трубу второй нитки "Северного потока-2".

Теперь рабочие произведут стыковку немецкой и датской секций газопровода, после чего начнут пусконаладку.

Компания планирует ввести газопровод в эксплуатацию до конца 2021 года.

В Nord Stream отметили, что "Северный поток-2" удовлетворит долгосрочные потребности энергетического рынка Евросоюза в природном газе.

Ранее председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер сказал, что первые поставки газа по новому газопроводу будут осуществлены уже в этом году.

"Северный поток-2" проходит от побережья России через Балтийское море до Германии. Две нитки газопровода имеют мощность 55 миллиардов кубометров. В декабре 2019 года швейцарская компания Allseas отказалась укладывать трубы, опасаясь американских санкций, и строительство "Северного потока-2" было приостановлено. Оно было возобновлено с декабря 2020 года.

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