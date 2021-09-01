Киев: Зеленский готов встретиться с Путиным "в любое время"

Глава Украины Владимир Зеленский готов к встрече с российским президентом Владимиром Путиным в любой момент, сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

"Мой президент несколько раз заявлял, что он готов в любое время", — заявил пресс-секретарь РИА Новости.

О том, предпринимаются ли какие-то шаги для подготовки к встрече глав двух государств, Сергей Никифоров предложил спросить президента РФ.

Напомним, в августе украинский лидер заявил о том, что нужно провести прямые переговоры с Владимиром Путиным, чтобы добиться освобождения "крымских заключённых".

Вместе с тем, по словам замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака, каких-либо договорённостей о встрече глав двух стран пока нет. Заявления Киева по этому поводу Козак назвал имитацией политической активности.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщал ранее об отсутствии шагов по подготовке встречи Путина и Зеленского. Одним из препятствий для встречи Песков назвал невыполнение Украиной обязательств по Минским соглашениям.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.