В СМИ появилось сообщение, что Киев не предлагал назначить официальную встречу Владимира Зеленского с Владимиром Путиным. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на источник. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объявил, что Киев готов встретиться с российским лидером, но Москва "избегает" обсуждения и ищет "отговорки".
Однако по сообщению источника, чтобы два лидера государств встретились достаточно предпринять несколько шагов.
К сожалению, Киев продолжает общаться с Москвой через СМИ и почему-то избегает прямых контактов официальных лиц, - считает собеседник "РИА Новости".
А также отметил, что министерству иностранных дел Украины для решения этого вопроса достаточно обратиться в посольство.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о встрече Зеленского и Путина. По его словам, к ней нужно "хорошо подготовиться" и вряд-ли она пройдёт в этом году. Однако Владимир Путин готов встретиться с президентом Украины.
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