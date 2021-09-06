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Через "рупор" СМИ: Киев не говорит официально о встрече Зеленского и Путина

Политика

В СМИ появилось сообщение, что Киев не предлагал назначить официальную встречу Владимира Зеленского с Владимиром Путиным. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на источник. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объявил, что Киев готов встретиться с российским лидером, но Москва "избегает" обсуждения и ищет "отговорки". 

Через "рупор" СМИ: Киев не говорит официально о встрече Зеленского и Путина

Однако по сообщению источника, чтобы два лидера государств встретились достаточно предпринять несколько шагов. 

К сожалению, Киев продолжает общаться с Москвой через СМИ и почему-то избегает прямых контактов официальных лиц, - считает собеседник "РИА Новости". 

А также отметил, что министерству иностранных дел Украины для решения этого вопроса достаточно обратиться в посольство. 

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о встрече Зеленского и Путина. По его словам, к ней нужно "хорошо подготовиться" и вряд-ли она пройдёт в этом году. Однако Владимир Путин готов встретиться с президентом Украины. 

 

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Олег Артюков
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