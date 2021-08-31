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Автор Любовь Степушова

Эксперт пояснил, что означают слова Семашко о подписании дорожных карт между РФ и Белоруссией

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Подписание дорожных карт между РФ и Белоруссией не означает прорыв в интеграции, просто Белоруссия вынуждена "теснее прижаться к России", считает эксперт Владимир Лепехин.

Эксперт пояснил, что означают слова Семашко о подписании дорожных карт между РФ и Белоруссией

Семашко объявил о подписании всех дорожных карт по интеграции РФ и Белоруссии

Дорожные карты по развитию интеграции России и Белоруссии могут подписать на ближайшем союзном Совмине после встречи 9 сентября между президентами обеих стран.

Об этом сказал журналистам во время рабочей поездки в Воронеж посол Белоруссии в России Владимир Семашко. Он отметил, что несогласованной остаётся цена на транзит газа.

Отвечая на вопрос, какой, по мнению Владимира Семашко, будет цена на газ для Белоруссии в следующем году, он ответил:

"Скорее всего, на следующий год останется та цена, которая есть сейчас. Но мы говорим о том, что еще через год цена должна быть близкой к той, которую мы имеем на границе России и Беларуси".

Так же, по словам посла, Минск может начать получать компенсацию от российского налогового маневра уже к концу года. На эту тему скоро появятся "определенные документы", пояснил Семашко.

Лукашенко манипулирует ценой на транзит газа

Как сказал Pravda. Ru генеральный директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин, главный козырь Лукашенко в любых переговорах с Россией — это цена на транзит газа.

По словам эксперта Александр Лукашенко всегда манипулирует ценой на транзит газа, в зависимости от того, о чём договаривается российская сторона с Белоруссией.

"Если Россия идет на уступки в каких-то вопросах очень важных для белорусского бюджета, Лукашенко идет навстречу "Газпрому". Если его не устраивают договоренности, он имеет право заявлять свою цену на транзит газа, и российская сторона вынуждена соглашаться, либо пересматривать предыдущие соглашения по другим позициям", — сказал Владимир Лепехин.

По его мнению, "будет найден какой-то компромисс, но какой — это ни Семашко, никто сегодня не знает".

"Лукашенко понимает, что основной источник его экономики, это то, что он имеет от российской стороны, а именно, открытые рынки, беспошлинные поставки сельхозтоваров, нефтяные квоты, цена на транзит на газ и так далее. Поэтому он за это держится. И это как бы его прерогатива. Он человек, который не готов идти на уступки", — сказал эксперт.

Прорыва в интеграции РФ и Белоруссии нет

Владимир Лепехин уверен, что прорыва в российско-белорусских отношениях "никакого нет", просто Белоруссия вынуждена "теснее прижаться к России".

Причины следующие:

  • Россия в последние годы "стала проводить достаточно жёсткую политику по нефти",
  • ухудшились отношения Минска с Украиной, Литвой и Польшей. Можно сказать, что они почти на нуле, Лукашенко, уже не может продавать туда продукты переработки российской нефти.

"Никакого прорыва в интеграции нет. Можно только сказать о том, что объективно Белоруссия вынуждена еще сильнее прижаться к России экономически. Многовекторная политика Лукашенко стала одновекторной с ориентацией на Россию как на основного экономического партнера", — сказал Владимир Лепехин.

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Сможет ли Белоруссия прожить без России?
Куратор: Любовь Степушова
Темы владимир лепехин
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