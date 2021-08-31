Подписание дорожных карт между РФ и Белоруссией не означает прорыв в интеграции, просто Белоруссия вынуждена "теснее прижаться к России", считает эксперт Владимир Лепехин.
Дорожные карты по развитию интеграции России и Белоруссии могут подписать на ближайшем союзном Совмине после встречи 9 сентября между президентами обеих стран.
Об этом сказал журналистам во время рабочей поездки в Воронеж посол Белоруссии в России Владимир Семашко. Он отметил, что несогласованной остаётся цена на транзит газа.
Отвечая на вопрос, какой, по мнению Владимира Семашко, будет цена на газ для Белоруссии в следующем году, он ответил:
"Скорее всего, на следующий год останется та цена, которая есть сейчас. Но мы говорим о том, что еще через год цена должна быть близкой к той, которую мы имеем на границе России и Беларуси".
Так же, по словам посла, Минск может начать получать компенсацию от российского налогового маневра уже к концу года. На эту тему скоро появятся "определенные документы", пояснил Семашко.
Как сказал Pravda. Ru генеральный директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин, главный козырь Лукашенко в любых переговорах с Россией — это цена на транзит газа.
По словам эксперта Александр Лукашенко всегда манипулирует ценой на транзит газа, в зависимости от того, о чём договаривается российская сторона с Белоруссией.
"Если Россия идет на уступки в каких-то вопросах очень важных для белорусского бюджета, Лукашенко идет навстречу "Газпрому". Если его не устраивают договоренности, он имеет право заявлять свою цену на транзит газа, и российская сторона вынуждена соглашаться, либо пересматривать предыдущие соглашения по другим позициям", — сказал Владимир Лепехин.
По его мнению, "будет найден какой-то компромисс, но какой — это ни Семашко, никто сегодня не знает".
"Лукашенко понимает, что основной источник его экономики, это то, что он имеет от российской стороны, а именно, открытые рынки, беспошлинные поставки сельхозтоваров, нефтяные квоты, цена на транзит на газ и так далее. Поэтому он за это держится. И это как бы его прерогатива. Он человек, который не готов идти на уступки", — сказал эксперт.
Владимир Лепехин уверен, что прорыва в российско-белорусских отношениях "никакого нет", просто Белоруссия вынуждена "теснее прижаться к России".
Причины следующие:
"Никакого прорыва в интеграции нет. Можно только сказать о том, что объективно Белоруссия вынуждена еще сильнее прижаться к России экономически. Многовекторная политика Лукашенко стала одновекторной с ориентацией на Россию как на основного экономического партнера", — сказал Владимир Лепехин.
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