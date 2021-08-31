Посол рассказал о ближайшем шаге по объединению России и Белоруссии

Путин и Лукашенко планируют обсудить на встрече в Москве союзные программы.

Посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко заявил, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече, запланированной на 9 сентября в Москве, подпишут все дорожные карты интеграции. Цитату Семашко приводит издание ТАСС.

По словам посла, страны находятся на финишной прямой, из 28 дорожных карт готовы уже 27:

Последнюю мы 7-го числа дожмем, и 9-го числа президенты встречаются в Москве, где будут подписаны все дорожные карты и карты развития углубления интеграции.

Ранее Pravda.Ru сообщала, что в Кремле анонсировали встречу Путина и Лукашенко. Президенты собираются обсудить союзные программы, подготовленные правительствами обеих государств, вопросы международной политики, а также актуальные проблемы двусторонней повестки.

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