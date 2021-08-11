Лукашенко говорит правду: белорусы не хотят интеграции с Россией

В Белоруссии народ воспитан Александром Лукашенко в том духе, что "мы будем богатеть за счёт России, а не вместе с ней", поэтому Союзное государство сегодня — несостоятельный проект.

Лукашенко говорит правду: белорусы не хотят интеграции с Россией

Об этом в программе "Точка зрения" сказал политолог Андрей Суздальцев.

По его словам, интеграция России и Белоруссии при Лукашенко обречена на провал. Именно это услышал Андрей Суздальцев 9 августа в "Большом разговоре" президента Белоруссии с прессой.

Лукашенко никогда не перейдёт в российский лагерь и всегда будет пользоваться желанием Запада сместить Владимира Путина, чтобы находиться у власти сколько ему надо, отметил эксперт. И президент Белоруссии прекрасно понимает, что в отсутствие лояльного России преемника Путин сколько угодно долго будет пытаться затащить Лукашенко в интеграцию. Но этого не будет, потому что такой цели у Лукашенко нет.

Вопрос признания Крыма — это лакмусовая бумага на союзнические отношения, и она каждый раз даёт отрицательный результат, сказал Андрей Суздальцев.

Лукашенко не союзник России, как и его Белоруссия, включая и сторонников его режима, и оппонентов, подчеркнул эксперт.

России, надо работать с белорусским народом, объяснить ему, что Союз — это не включение Белоруссии в состав России, а интеграция по примеру Европейского союза. И что надо богатеть не за счёт России, а вместе с ней. Для этого белорусам надо вкладываться в российские проекты, платить общие налоги, иметь общую экономическую политику.

"Иначе мы можем потерять Белоруссию, как и Украину, потому что на смену Лукашенко придёт прозападный ставленник", — сказал Андрей Суздальцев.

В программе "Точка зрения" также обсуждались вопросы:

достигнута ли главная цель "Большого разговора";

почему не написана Белая книга преступлений режима Лукашенко против белорусского народа;

почему народы республик постсоветского пространства "молятся" на Запад;

почему они не найдут счастья вместе с Западом, а только вместе с Россией;

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