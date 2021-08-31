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Белорусы просят Лукашенко признать Крым

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

В обществе уверены, что Белоруссии нечего бояться.

Белорусы просят Лукашенко признать Крым

Белорусский общественный деятель Артем Агафонов рассказал изданию "Комсомольская правда", что 30 июля в стране стартовала кампания по признанию Крыма российской территорией.

По словам Агафонова, западные государства не будут усиливать санкционное давление на Белоруссию, чтобы не допустить еще большего сближения страны с Россией, поэтому бояться какого-либо "наказания" за позицию по крымскому вопросу не стоит.

Кроме того, Агафонов назвал "недоразумением" то, что один из членов Союзного государства не признает в полной мере территориальную целостность другого члена:

Это недоразумение должно быть срочно устранено.

Агафонов также заявил, что отношения с Украиной уже давно испорчены, и сосед совершил "очень недружественные действия", направленные против Белоруссии. Россия же в 2020 году поддержала страну и спасла ее от "очень серьезных потрясений", заключил общественный деятель.

Ранее Pravda.Ru писала, что посол Семашко рассказал о ближайшем шаге по объединению России и Белоруссии.

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Автор: Алексей Ткаченко, Куратор: Любовь Степушова
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