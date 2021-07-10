Зеленский едет к Байдену: пиара ради или...

Сейчас весь мир следит за тем, как американские войска покидают Афганистан. Лидер США Джо Байден ранее заявил, что даже тот факт, что из Афганистана выводят американские войска, вовсе не значит, что правительство страны падёт. Сенатор Алексей Пушков заявил накануне, что тот оказался неправ.

По мнению Пушкова, нынешний президент США допустил ту же ошибку, что и Барак Обама, и Джордж Буш-младший.

"Байден ошибается насчёт Афганистана… Как ошибались и Буш-мл., и Обама, которые вели там безнадёжную войну", — написал в Telegram председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике.

Пушков пишет, что Байден, по сути, реализует план своего предшественника — Дональда Трампа. При этом он старается делать вид, что всё под контролем. Однако, уверен Пушков, Афганистан для США потерян.

Если присмотреться внимательнее, Штаты в принципе сейчас уходят практически отовсюду.

Они уйдут из Украины тоже? Или там останутся навсегда?

Своим мнением об этом в студии программы "Точка зрения" c Любовью Степушовой поделился обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.

Читайте начало интервью:

Байден встретится с Зеленским, чтобы спасти мир от истерик Киева

Чего будет просить Зеленский на встрече с Байденом

— В Афганистане находилась стотысячная американская группировка, а если считать вместе с их партнерами по НАТО, вообще порядка ста сорока тысяч. Они там содержали несколько военных баз, в том числе одну из самых крупных американских военно-воздушных баз — в Баграме.

На Украине же, по крайней мере пока, военных баз нет. Там советники, какие-то направленные туда контролеры. Но это нельзя считать американским присутствием.

Это такое присутствие, какое есть в половине стран мира.

Другое дело, что Украина на протяжении последних лет была склонна значительно сильнее прислушиваться к американским рекомендациям, чем все остальные.

Но это проблема Украины.

Если Кристина Квин, исполняющая обязанности посла США в стране, строит украинскую прессу в три шеренги — это не американское присутствие. Это всего лишь означает, что украинскому правительству нужен психиатр. Если он еще в состоянии ему помочь.

Сравнивать Украину и Афганистан невозможно физически, это совершенно разные истории:

Афганистан был завоеван и оккупирован. Там находилась крупная американская военная группировка.

На Украине всего этого нет. А есть "добрая воля" и горячее желание политических элит подчиняться "хозяину".

Как говорится: почувствуйте разницу.

Зеленский едет за деньгами или…?

Украина сделает всё, чтобы получить хоть какую-то помощь: у них сейчас заимствование составляет 50% от дохода бюджета. Это вообще абсурд.

— То есть на встрече в Вашингтоне украинская делегация во главе с президентом будет просить американских инвестиций?

— Попросить могут. Могут даже написать письмо прямо Байдену и попросить об инвестициях лично. Но вряд ли выгорит. Инвестиции в украинскую экономику — это абсолютно бессмысленное занятие. Потому что деньги растворяются во времени и пространстве, лучше не становится, становится только хуже. Причем как Украине, так и инвесторам.

— А с чем связано требование возобновить расследование об убийстве Гонгадзе?

— Эти слухи периодически используют как партнеры Украины, так и внутриукраинские политические силы. Чтобы надавить или на власть, или на какого-то своего оппонента. Вот в свое время Янукович, будучи президентом, инициировал возобновление расследования о Гонгадзе для того, чтобы надавить на Кучму.

А сейчас… Мало ли кто кому дорогу перешел. Дело Гонгадзе очень удобное. Под него можно подверстать кого угодно. Тем более, что прошло уже много лет, и понятно, что сейчас большое количество данных и фактов уже невозможно восстановить, какие-то свидетели уже умерли и ничего уже больше не скажут и не покажут. Поэтому это дело, которым очень удобно спекулировать.

ДЛЯ СПРАВКИ Убийство украинского журналиста Георгия Гонгадзе произошло 17 сентября 2000 года. Его обезглавленное тело было найдено 2 ноября 2000 года в Таращанском лесу примерно в 100 километрах от Киева.

Станет ли легче Донбассу?

— Будет ли перезагрузка Минских соглашений, если подключатся США. И подключатся ли они к "нормандскому формату"?

— Это не ко мне вопрос, потому что существует три стороны "нормандского формата" — это Россия, Франция и Германия — которые, собственно, решают, кому подключаться, кому не подключаться.

До сих пор все они хором говорили, что американцы там не нужны. Более того, американцы сами говорили, что они не рвутся в "нормандский формат".

Если США хотят вести какие-то переговоры по Украине, им "нормандский формат" не нужен, даже вредит. Потому что значительно эффективнее на эту тему вести переговоры напрямую с Россией. А если вести переговоры на четверых, то здесь уже появляются французские, германские интересы и так далее, и это просто усложняет процесс переговоров и процесс достижения какого-то компромисса.

США пытаются договориться с Россией по всему комплексу проблем. Украина в данном случае для них — разменная монета, которую в любой момент — вот это еще на сдачу вам.

— Могут они напрямую продавить Украину на контакт с представителями народных республик?

— Они это раньше не смогли и сейчас не смогут.

Закон о статусе Луганской и Донецкой областей все равно не соответствует Минским соглашениям.

Украина все равно ничего для реализации соглашений не сделает.

Украинская дипломатия — образчик упрямства

Дело в том, что это родовая черта украинской дипломатии:

они принимают решения и после этого мертво на этом стоят, не двигаясь никуда.

Они дипломатов напоминают только издалека. На самом деле, работа дипломата — достигать компромисса.

Если уж вы посылаете дипломатов, то вы ищите компромисс.

Если вы не хотите искать компромисса, то надо либо никого не посылать, либо посылать войска.

Украинские дипломаты приезжая на переговоры, заявляют:

такова позиция нашего государства, мы ее менять не собираемся.

Так переговоры вести бессмысленно, потому что все остальные тогда говорят:

хорошо, у нас тоже есть позиция, мы ее менять не собираемся, давайте, уезжайте домой и думайте дальше.

Поэтому украинцы не собираются контактировать с ДНР и ЛНР — у них есть позиция:

это террористы, мы с ними не разговариваем.

И они эту позицию не собираются менять. Для них точка поставлена.

Что касается Минских соглашений. Да, в них было много подводных камней, которые для Украины были опасны. Но если их реализовывать и реализовывать разумно, эти подводные камни можно было обойти и развернуть так, что они бы стали опасными не для Украины уже, а для России, для народных республик.

Но это же надо работать. Значительно проще просто усесться и сказать: "а мы ничего делать не будем".

На этом упрямстве Украина потеряла вначале поддержку Франции и Германии, потом поддержку коллективного Запада, сейчас они вообще уже не знают, на кого можно опереться, потому что даже внутри страны у них особой поддержки нет. Но и поменять свои позиции по Донбассу они не смогут. Просто потому, что так повелось: они никогда ничего не меняют.

— Получается, что визит Зеленского в Вашингтон будет церемониальный. Байдену он не нужен…

— Не совсем церемониальный. Зеленский будет пробивать несколько вопросов, важных для его страны:

финансирование со стороны МВФ,

разморозку военной помощи,

заверения в том, что США поддерживают стремление Украины в НАТО, чтобы потом этим размахивать, кричать: нас пригласили в НАТО, нас пригласили в НАТО!

координацию позиций по "Северному потоку-2" — это самое серьезное и самое для нас неприятное.

То есть все вопросы, с которыми Зеленский едет в Вашингтон, важны с точки зрения внутреннего пиара на Украине. И всё.