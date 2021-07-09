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Пушков: Байден ошибается насчёт Афганистана

Политика

Американский лидер Джо Байден ранее заявил: даже тот факт, что из Афганистана выводят американские войска, вовсе не значит, что правительство страны падёт. И, как считает сенатор Алексей Пушков, оказался неправ.

Пушков: Байден ошибается насчёт Афганистана

Напомним, что Байден ранее также сообщил: войска США выполнили все задачи, которые были перед ними поставлены. По мнению Пушкова, нынешний президент США допустил ту же ошибку, что и Барак Обама вкупе с Джорджем Бушем-младшим.

"Байден ошибается насчёт Афганистана… Как ошибались и Буш-мл., и Обама, которые вели там безнадёжную войну", — написал в Telegram председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике.

А вот Дональд Трамп, что называется, просёк фишку.

"Трамп не ошибался: он давно понял, что надо уходить, даже бежать, быстро и безоглядно", — подчеркнул сенатор.

При этом, пишет Пушков, Байден, по сути, реализует план своего предшественника и при этом старается делать вид, что всё под контролем.

"Его замысел теперь выполняет Байден. Но пытается делать вид, что Афганистан еще не потерян. Потерян", — считает Пушков.

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Автор: Константин Шапров, Куратор: Олег Артюков
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