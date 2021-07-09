Чего будет просить Зеленский на встрече с Байденом

Накануне грядущей поездки Зеленского в Вашингтон Киев снова напоминает о том, как много украинская сторона сделала для того, чтобы порадовать украинцев новостью о принятии в НАТО. Украинские власти понимают, что вопрос членства в НАТО не решается в спешке, но хотелось бы какой-то конкретики.

По поводу Киева и НАТО выступил сегодня с заявлением глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Украина, заявил он, хочет честного ответа. И признания в том, что причина регулярных отказов Киеву — это Москва.



Что касается поездки в Вашингтон, то Владимир Зеленский ничуть не смущается тем фактом, что обещанная ему аудиенция у американского президента постоянно переносится и откладывается. Его офис активно готовится к визиту в США, все полны оптимизма и уверены: поездка будет максимально содержательной и результативной.

А что для украинского лидера будет результатом?

Своим мнением об этом в студии программы "Точка зрения" с Любовью Степушовой поделился обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.

Читайте начало интервью:

Байден встретится с Зеленским, чтобы спасти мир от истерик Киева

— Для него результатом будет уже сама поездка в Вашингтон. Потому что если бы у него были бы какие-то проработанные предварительные договоренности, то есть американцы собирались бы что-то такое прорывное подписывать и так далее, это было бы уже известно.

Позиция же, с которой украинская делегация поедет в Вашингтон — если поедет, конечно, — обозначена неоднократно:

будут настаивать на финансовой поддержке, на разморозке кредитов МВФ, на обещаниях военной помощи.

То есть они приедут в Вашингтон и попросят:

"скажите МВФ, чтобы дал денег".

Скорее всего, Соединенные Штаты пойдут им навстречу и разморозят то, что заморозили. Для Америки это копейки. Украине — не сильно поможет. Но демонстративно — всегда пожалуйста.

Зеленский будет настаивать на том, что Украине надо предоставить перспективы членства в НАТО.

И услышит в ответ традиционное: мы вас когда-нибудь примем.

США же обычно говорят, что поддерживают стремления Украины вступить в НАТО, но опасаются бесконечного нытья: а когда, а когда. Вот и говорят, что поддерживать поддерживаем, но пока ситуация не сложилась, чтобы Украину в НАТО принимать, поэтому вопрос так не стоит.

И наконец, Зеленский будет продавливать борьбу против "Северного потока-2". Это их общая головная боль.

Самая непростая тема

Сейчас США ведут переговоры с Германией, настаивая на том, чтобы был запущен механизм остановки "Северного потока". Но специалисты в газовой сфере говорят, что они не представляют себе, как такой механизм можно реализовать. Это же не политический, а чисто технический механизм.

Но когда Штаты волновались или отступали от своих "хочу" из-за чужих трудностей?

Для Украины они сейчас чуть ли не единственный союзник в этом вопросе, ведь Киев уже сейчас начинает беспокоиться о продлении контракта на транзит. Зеленскому кровь из носу необходимо заключить его, причем не на худших условиях, чем было. А хотелось бы и на лучших.

Но это в принципе невозможно, потому что "Газпрому", который неоднократно говорил уже, что не собирается украинскую трубу бросать полностью, объемы транзита сохранять никакого интереса нет.

Тридцать миллиардов кубов, по оценкам специалистов, — это минимальная цифра рентабельности существования украинской газотранспортной системы. То есть на ней уже ничего не заработаешь, ничего не украдешь, но хотя бы доплачивать не надо будет. Я напомню, что сейчас минимальная прокачка, которую гарантирует "Газпром", — это 40 миллиардов кубов. По идее, следующий контракт — текущий истекает в 2024 году — если он будет, то в пределах 15-30 миллиардов кубов. Киеву же хочется как минимум 40, лучше 60, лучше 80.

Это нереально. Но поскольку есть Соединенные Штаты, Украина будет пытаться координировать свою позицию с ними, совместно давить на Германию и на Западную Европу в целом. Конечно, Польша будет поддерживать эту инициативу, чтобы заставить Россию пойти на уступки в этом вопросе. И как элемент шантажа они пытаются использовать ограничение прокачки или ее остановку по "Северному потоку-2".

Я думаю, что им это не поможет, потому что не для того Германия и уважаемые европейские компании вкладывали миллиарды долларов и строили "Северный поток-2", чтобы теперь просто с выпученными глазами смотреть на то, как он простаивает.

Но, безусловно, кровь из российских дипломатов и заинтересованных сторон они попьют от души.

Почему Зеленский иногда "борзеет"

— Зеленский в последнее время позволяет себе резкий тон, с претензиями: почему мы до сих пор не в НАТО, когда нам дадут план по вступлению в НАТО…

С чего это вдруг? Откуда нотки ультиматума?

— Загнанная в угол крыса бросается не только на кошку, но и на собаку, на человека — на кого угодно. А Украина, то есть ее руководство, сейчас именно такая загнанная в угол крыса.

Они видят перспективу установления более или менее нормальных отношений между Россией и Западной Европой. По крайней мере, к этому стремятся Германия и Франция. А значит, это когда-нибудь будет. Причём в недалекой перспективе.

Более того, Киев видит, что США тоже вынуждены признать Россию равновеликой себе державой. Недавно они говорили, что это "бензоколонка, притворяющаяся государством", а сейчас Байден говорит, что вот, дескать, собрались две великие державы решать судьбы мира.

Понятно, что США — это надо для того, чтобы развязать руки на китайском направлении. Понятно, что найти компромисс с Россией будет очень трудно — потому что у Штатов слишком большие запросы, они не готовы идти на слишком серьезные уступки.

Тем не менее на Украине видят, что США уже признали Россию равновеликой себе державой. Дальше даже такие, мягко говоря, не блещущие умом правители украинские могут сложить два и два и понять, что вся вот эта вот лимитрофия, которая находится между Западной Европой и Россией, рискует потерять возможность маневра, возможность опоры на западного покровителя.

А кого сдают в первую очередь? — Тех, кого не жалко.

Учитывая события последних лет, Киеву даже не так страшно то, что их отдадут России, как то, что их просто перестанут поддерживать, что их никто не возьмёт. А сами они жить не смогут — всё уже разбазарили.

Обещания, что подобного не произойдёт, очень нужны Зеленскому и его команде. За ними они и поедут в Вашингтон.