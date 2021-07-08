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Автор Любовь Степушова

Байден встретится с Зеленским, чтобы спасти мир от истерик Киева

Мир

Сегодня стало известно, что визит Владимира Зеленского в Вашингтон переносится на месяц — с июля на август. В качестве официальной причины была указана занятость президента США Джо Байдена вопросами вывода американских войск из Афганистана.

Байден встретится с Зеленским, чтобы спасти мир от истерик Киева

В Киеве расстроены также тем, что круг влиятельных лиц, с которыми Зеленский рассчитывал встретиться, будет сужен, так как конгрессмены будут находиться на каникулах. Члены украинской делегации очень рассчитывали, что смогут "договориться" с ними о новых санкциях против "Северного потока-2".

Остается актуальным вопрос: зачем эта встреча нужна Байдену?

Своим мнением об этом в студии программы "Точка зрения" c Любовью Степушовой поделился обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.

— Байдену она не особенно нужна. Поэтому, собственно, у них сроки до сих пор и не согласованы.

Напомню, что сообщение о визите появилось после того, как накануне российско-американского саммита Киев впал в истерику, начал военные провокации на границе и принялся угрожать, сетуя на то, что Америка его предала, Европа предала и вообще ничего больше не остается, кроме как воевать с Россией.

И тогда Байден, дабы хоть как-то утихомирить Украину, позвонил Зеленскому и сказал, что где-то 16 июля пригласит его в Вашингтон. Время прошло, приглашать уже необязательно, но думаю, обещание сдержат и в Вашингтон украинский президент съездит.

— То есть встреча все же будет?

— Да. Американцам от этого ни холодно, ни жарко — встретились и встретились. Заодно и продемонстрировали поддержку Украине совершенно бесплатно, но достаточно убедительно.

Понятно, что американцы не хотят вкладывать в этот проект какие-то серьезные ресурсы, но то, что им ничего не стоит, они с удовольствием сделают.

Например, Байден встретится с Зеленским.

Вашингтон приглашён поучаствовать в "нормандском формате"

Нормандский формат
 

— Украинская сторона в эмоциональном ажиотаже сейчас находится. Кулеба рассказывает всем, какая куча важных для Киева вопросов будет обсуждаться: и безопасность Украины, и возвращение Крыма, и ситуация в Донбассе, и много чего ещё. На фоне его радостных заявлений Родиона Мирошника — представителя ЛНР в подгруппе по политическим вопросам контактной группы "нормандского формата" — как-то слабо услышали все. А он сказал:

"Луганск и Донецк передали представителям Российской Федерации предложение о проведении встречи в "нормандском формате" с участием США".

С чего вдруг такая идея появилась? Она будет как-то принята в Вашингтоне?

— Причем тут Вашингтон? Для того, чтобы появилась возможность встретиться в "нормандском формате" с Соединенными Штатами, необходимо, чтобы это предложение было принято в Москве. И до сих пор именно Москва настаивала, что США там делать нечего.

Думаю, что подобные предложения ещё не раз прозвучат.

  • Во-первых, многие заявления делаются "просто так".
  • Во-вторых, дело в том, что Украина активно настаивала на том, чтобы Соединенные Штаты приняли участие в "нормандском формате". В данном случае ЛНР и ДНР обесценивают предложение Киева. Потому что речь идет о встрече Соединенных Штатов с ДНР и ЛНР, то есть о полноценном включении республик в "нормандский формат" наряду с Соединенными Штатами. Что для Украины совершенно неприемлемо.

Это предложение Мирошника надо оценивать как обычную игру в пинг-понг:

  • стороны конфликта выдвигают заведомо неприемлемые друг для друга предложения и таким образом демонстрируют "позицию".

— После встречи Байдена с Путиным были некие спекуляции о том, что о чем-то они договорились по украинскому вопросу. Как вы считаете, о чем речь?

— Кто спекулирует, тот пусть расскажет, о чем они договорились. Потому что я ещё до Женевы говорил, что там Украину практически обсуждать не будут. После переговоров президенты сказали сами, что они ее не обсуждали.

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Редактор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы джо байден дмитрий кулеба ростислав ищенко нормандский формат владимир зеленский
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