Армянам предстоит выбрать того, кто не только "обещает", но и "женится"

В преддверии парламентских выборов в Армении активизировались политики, наперебой обещая людям, что они смогут жить в своей стране в мире и достоинстве. Что их экономические условия улучшатся, что все "смутные и тяжелые" времена канут в Лету.

Впрочем, есть и такие, кто "играет на контрасте".

Неужели в этой ситуации, довольно тяжелой, в которой находится Армения, можно не обещать на выборах рая, можно говорить, что нам будет тяжело, но мы прорвемся, что нам надо собраться и вместе решить эту проблему. Неужели избиратель будет готов вот на это реагировать?

Ведущий программы "Геополитическая кухня" Игорь Шатров разбирался вместе с политическим обозревателем Айком Халатяном, который сейчас находится в Ереване и является непосредственным участником выборов, входит в состав блока "Армения", который возглавляет экс-президент Роберт Кочарян.

Читайте начало интервью:

Кочарян или Пашинян — вот главный армянский вопрос

Неудача в Карабахе отразится на отношении армян к России?

Что обещают политики армянам перед выборами

Некомпетентность политиков, обещающих рай: купятся ли на это армяне

— С людьми надо быть честным. Потому что люди уже видели плоды лжи, особенно во время войны, когда людей 44 дня уверяли, что все хорошо, потом случилось 9 ноября.

Надо понимать: общество тоже неоднородное. Многие введены в заблуждение, годами велась пропаганда, людям промывали мозги.

Но люди уже поняли, какая ошибка была совершена в 2018 году, когда привели к власти Пашиняна, и сейчас они будут выбирать, грубо говоря, мозгами, умом, а не сердцем, не эмоциями. Оценивать кандидатов по их качествам, их командам.

Поэтому мне кажется, люди все-таки должны сделать правильный выбор после того, что случилось за последние годы.

Задача — не ошибиться с выбором

Кочарян и Пашинян

— Но чем отличаются оттенки для обычного представителя электората?

— Начнем с того, что заявления все-таки очень разные. Как и обещания.

Некоторые видят будущее Армении в продолжении союза с Россией, некоторые уже прямо заявляют, что надо уходить от союза с ней. Кто-то обещает все проблемы за этот день решить.

Мы, например, предупреждаем людей, что ситуация тяжелая, надо много работать. Но при этом гарантируем, что совместно решим эти проблемы и обеспечим прогресс.

Мы хотим быть честными с людьми, не обещать того, чего не сможем сделать.

А Пашинян вроде высказывается за Россию, потом все время идут какие-то обвинения в ее адрес, начиная от "Искандеров" и заканчивая тем, что вопрос статуса Карабаха никогда не лежал на переговорном столе, на что был вынужден ответить лично сопредседатель российской минской группы, который сказал, что это был один из главных пунктов в переговорном процессе. И насчет предложения Владимира Путина 19 октября прекратить войну на более выгодных условиях, был получен отказ со стороны Пашиняна, причем этот отказ он даже скрыл от военного руководства страны. Глава Генштаба, глава службы национальной безопасности лишь после войны узнали, что такое предложение было.

— Насколько армяне перекладывают ответственность за свое будущее на власть? Или они действительно готовы поработать и готовы сами участвовать в этом процессе?

— Мне кажется, все постсоветские страны патерналистские, потому что многовековая история накладывает отпечаток на все народы, которые там живут. Но в данном случае, конечно, очень интересный микс.

С одной стороны, как вы уже отметили, желание возложить ответственность на какого-то сильного лидера, с другой стороны, все-таки армянский народ известен своей предприимчивостью, активностью, энергичностью, мобильностью, тем, что он умеет адаптироваться к любым условиям.

Любовь к родине, к семье — зачастую эти интересы ставят выше государственных и национальных.

— Армяне очень хорошо организуются, они очень предприимчивые — за пределами Армении. Почему с такими способностями не могут организоваться внутри и себе выбрать достойную власть?

— Проблема в том, что в Армении слишком много умных и шустрых людей на квадратный метр, поэтому они немного мешают друг другу.

Ну а если серьезно, то все-таки надо понимать, что страна только обрела независимость.

Понятно, что у любой страны и общества есть проблемы, и это решается со временем. Поэтому единственное объяснение тому, что вы сказали, — это время. Нужно время, чтобы люди осознали и по-другому подходили и к собственному государству, и к будущему своего народа, и всему остальному.