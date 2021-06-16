Неудача в Карабахе отразится на отношении армян к России?

20 июня в Армении пройдут вторые в ее истории внеочередные парламентские выборы.

Согласно последним соцопросам, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна продолжает набирать популярность. В то время как растет недоверие к правительству Никола Пашиняна и неприятие его курса. А значит, выборы могут стать финалом напряженного политического сезона, главным событием которого стало подписание мирного соглашения об урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе.

Способны ли результаты вот этих внеочередных выборов повлиять на внешнеполитический курс Армении и как он может измениться в связи с событиями в Карабахе и участием в них России?

Ведущий программы "Геополитическая кухня" Игорь Шатров разбирался вместе с политическим обозревателем Айком Халатяном, который сейчас находится в Ереване и является непосредственным участником выборов, входит в состав блока "Армения", который возглавляет экс-президент Роберт Кочарян.

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Кочарян или Пашинян — вот главный армянский вопрос

— То, что есть сильное разочарование союзом с Россией, это очевидно. Как бы ни пытались в Москве ситуацию представить как успех российской дипломатии, но это фактически была победа Турции и Азербайджана над союзником России.

Во всем мире и в регионе в том числе исход этой войны рассматривается так:

Россия не помогла в должной степени своему союзнику, в отличие от Турции, которая не то что помогала, а фактически стала участницей этой войны.

О чем, кстати, заявляли даже российские высокопоставленные официальные лица, начиная от начальника службы внешней разведки и заканчивая главой МИД.

Поэтому понятно, что разочарования есть.

Лично у меня тоже есть определенные разочарования и недовольства, но при этом я понимаю, что в этой ситуации даже власти моей страны не сделали все то, что могли бы сделать для помощи Карабаху.

Поэтому прежде чем обижаться на кого-то, сделал он больше или меньше, надо сначала разобраться с собственными властями — а сделали ли они то, что должны были, потому что все-таки Армения является гарантом безопасности Нагорного Карабаха.

А потом уже вернуть наши отношения на тот прежний уровень, который был до Пашиняна.

И России, и армянам надо сделать выводы

России тоже надо понять, что тот проект мирного соглашения, который она предлагает, в некоторой степени пренебрегая армянскими интересами, не обеспечит долгосрочный мир, все равно не вернет Азербайджан в зону влияния России и грозит серьезными проблемами в самой Армении.

Сейчас я не про наши политические силы говорю, а про армянское общество.

Это будет приводить к росту популярности как прозападных, так и националистических сил, явно националистических, которые тоже не считают, что союз с Россией оправдан.

Чтобы этого не допустить, надо сделать так, чтобы армянское общество поняло, что союз с Россией выгоден. И не только армянское общество, кстати.

Я вот иногда сравниваю, такую параллель провожу. Армения и Россия, отношения в регионе, как в свое время в ГДР.

Россия должна показать, что быть ее другом в регионе — это выгодно. Если она хочет иметь успех. Если ты друг России, но за твой счет, за счет жизненно важных интересов Россия решает вопросы с другими странами, которые не являются ее друзьями, союзниками, я сомневаюсь, что таким путем Россия сможет увеличить свою популярность, свое влияние на постсоветском пространстве в других регионах.

Поэтому наша цель — стать предсказуемым, надежным союзником России и партнером для других геополитических центров или наших соседей, того же Ирана, Грузии, и при этом ожидать, что тот подход, та политика, которую мы будем осуществлять, будет находить понимание в самой Москве, и в результате этого недавние недоразумения, проблемы будут решены.