Кочарян или Пашинян — вот главный армянский вопрос

22 партии и 4 блока ведут борьбу за голоса избирателей на назначенных на 20 июня внеочередных парламентских выборах в Армении. По мнению экспертов, основная борьба развернется между двумя политическими силами: сторонниками экс-президента Роберта Кочаряна, возглавлявшего страну в 1998–2008 годах, и последователями исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна.

Так ли это? Ведущий программы "Геополитическая кухня" Игорь Шатров разбирался вместе с политическим обозревателем Айком Халатяном, который сейчас находится в Ереване и является непосредственным участником выборов, входит в состав блока "Армения", который возглавляет экс-президент Роберт Кочарян.

Напомним, что досрочные парламентские выборы в Армении пройдут 20 июня. Для прохождения в национальное собрание партиям необходимо преодолеть пятипроцентный барьер, а блокам — семипроцентный.

По оценкам экспертов, войти в парламент могут пять, максимум шесть партий.

— Такое количество возможных участников будущего парламента каким-то образом влияет на реальный расклад сил между двумя противоборствующими блоками?

— В принципе очень много партий-спойлеров, на взгляд экспертов, поэтому вряд ли они окажут серьезное влияние. Но могут создать определенные проблемы.

В Армении очень много политических партий, около сотни, если я не ошибаюсь, зарегистрировано. Поэтому не удивительно, что большинство из них решили принять участие в выборах. Но там всего несколько сил, которые реально претендуют на попадание в парламент.

— А кто еще все-таки, кроме Пашиняна и Кочаряна, избирателем принимается как серьезный игрок? И вообще, почему мы наблюдаем парад, скажем так, старых кадров: практически все экс-руководители или люди второго, третьего эшелона прежнего руководства республики претендуют на пост президента. Почему?…

— Новые политики есть, новые силы есть, но надо понимать, что в политике все решают ресурсы, опыт, кадры. Как говорил Сталин, кадры решают все. Понятно, что у людей, которые возглавляли страну долгое время, есть команда, которая способна решать вопросы, есть ресурсы, есть люди, которые готовые свои ресурсы предложить.

Поэтому естественно, что в основном борьба идет между крупными игроками. Это или сейчас действующий премьер, или бывшие президенты, или некоторые лица, которые при прежних властях занимали видное положение.

"Процветающая Армения", Микаел Мелкумян

Например, "Процветающая Армения", лидер которой считается одним из богатейших людей Армении.

Политика все-таки любит прагматизм.

Реалии грядущих выборов

— Эти выборы особенные, потому что происходят на фоне недавно закончившихся, а может быть, и не закончившихся, это уже кто как оценивает, событий в Нагорном Карабахе, на фоне участия России в этом процессе. Может ли этот фактор стать определяющим?

— Сейчас люди понимают, что в любом случае первоочередными являются вопросы безопасности, вопросы достоинства как личного, так и в целом страны.

Что у нас после упомянутых событий осталось?

Нынешняя власть не только проиграла войну в Карабахе, но и не способна решать те проблемы, которые стоят перед обществом, перед страной — политические, экономические, социальные.

Фактически регулярно происходит унижение Армении.

Поэтому люди хотят во власти тех, кто сможет навести порядок в стране и обеспечит как экономический рост, так и достойный мир.

А не то, что предлагает сейчас действующая власть — мир любой ценой, за счет любых уступок — это для армянского общества, подавляющей его части — неприемлемо.

— Тем не менее у такой позиции тоже есть сторонники, как мы видим. Раз блок Пашиняна участвует в выборах и его кандидатура на пост будущего премьер-министра также имеется в виду…