Что обещают политики армянам перед выборами

Итоги парламентских выборов, которые состоятся в Армении 20 июня, непредсказуемы из-за сильного влияния изменчивых внешнеполитических факторов и большой доли неопределившихся избирателей. Соревноваться с "Гражданским договором" Пашиняна, по мнению политологов, может только блок экс-президента Роберта Кочаряна, но и он "нуждается в коалиции с другими оппозиционными силами".

А как армянские избиратели выбирают между Пашиняном, который проиграл войну за Карабах, и Кочаряном, который не проигрывал войну, потому что ее не было, но так же не решил проблему "особого" региона?

Ведущий программы "Геополитическая кухня" Игорь Шатров разбирался в хитросплетениях армянской политики вместе с политическим обозревателем Айком Халатяном, который сейчас находится в Ереване и является непосредственным участником выборов, входит в состав блока "Армения", который возглавляет экс-президент Роберт Кочарян.

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Кочарян или Пашинян — вот главный армянский вопрос

Неудача в Карабахе отразится на отношении армян к России?

— Кочарян был одним из тех, кто выиграл первую войну. И каждый раз армянская сторона была за то компромиссное решение. Если вы не знаете, то и в Ки-Уэсте, и в Казани, и другие предложения торпедировал Азербайджан.

В Ки-Уэсте Кочарян и Гейдар Алиев должны были подписать соглашения, в Казани — Серж Саргсян и Ильхам Алиев.

И каждый раз в последний момент азербайджанская сторона отказывалась подписывать мирный договор. Поэтому если сейчас Азербайджану кажется, что результаты этой войны закрыли карабахский вопрос, то он очень глубоко ошибается.

России и другим сопредседателям Минской группы ОБСЕ хочется напомнить, что Россия, США, Франция — это три из пяти постоянных членов Совбеза ООН, влиятельнейшие страны на международной арене. И если они действительно заинтересованы в реальном долгосрочном крепком мире, окончательном мирном урегулировании конфликта, то они должны помочь сторонам найти компромиссное решение, а не закрыть глаза на то, что случилось и на основании этого попытаться посчитать вопрос закрытым.

Я очень рад, что российская сторона в лице главы МИД Сергея Лаврова и президента Владимира Путина подчеркивает, что вопрос статуса Нагорного Карабаха не решен, предлагают какие-то шаги.

Что ещё, кроме войны, интересует армянское общество

— Кроме Карабаха и кроме управления страной в момент войны, наверное, есть и управление страной в момент мира. Чем отличаются предложенные программы основных кандидатов на этих выборах?

— Если говорить о Пашиняне — он взял на вооружение лозунг "мир любой ценой" — за счет любых уступок, любых унижений, всего остального.

У блока "Армения" главный лозунг — "достойный мир". Достойный мир означает компромисс, который не за счет интересов одной стороны и полностью в интересах другой. Только такой мир может гарантировать крепкий мир в регионе.

Мы готовы к мирному урегулированию этого вопроса с учетом права народа Арцаха — это армянское название Нагорного Карабаха — на самоопределение. А это, кстати, закреплено международным правом.

И надо помнить, что президенты стран-сопредседателей неоднократно подчеркивали принципы урегулирования конфликта:

право народа на самоопределение, принцип территориальной целостности и неприменение силы.

Как видим, Азербайджан уже нарушил третий принцип и пытается вывести также и второй принцип — право народа на самоопределение — из переговорного процесса, считая, что должен здесь быть лишь один принцип. Поэтому я очень надеюсь, что страны-сопредседатели с этим не согласны и помогут сторонам прийти к достойному миру.

Хоть война-то закончилась, но вот мы видим: зимой Пашинян пошел на сильные уступки и на границах Армении сдал территории, которые не должен был сдавать, согласно соглашению от 9 мая. А после этого, несколько недель назад азербайджанские войска вторглись на территорию Армении.

Митинг в Армении

Вот это еще раз показывает правильность тезиса, в свое время озвученного министром Черчиллем: "если, выбирая между позором и войной, выбирать позор, ты получаешь в итоге и то, и то".

Поэтому если мы придем к власти 20 июня, то Армения опять будет самостоятельно решать проблемы на своих границах, она будет готова к диалогу, а не монологу со стороны Азербайджана. И мы очень надеемся, что наш союзник в лице России и другие наши партнеры сделают правильные выводы из того, что случилось и осенью прошлого года, и в этом году.

Что конкретно обещают "фавориты" гонки

— Чем отличаются подходы в управлении мирной армянской жизнью различных лидеров общественного мнения в Армении? Чем, например, Кочарян по организации экономики будет отличаться от Пашиняна? И есть ли вообще пространство для маневра у страны, которая находится в сложной геополитической ситуации?

— У команды Роберта Кочаряна (блок "Армения") был опыт управления в кризисной ситуации — 90-е тоже были не очень легкими временами для Армении и армянской экономики. Человек смог обеспечить инвестиции и развитие экономики. Понятно, что были проблемы, без этого никуда. Москва тоже не сразу строилась. Но рост, очевидно, был. Мировая экономика росла, но даже на этом фоне Армения была одним из мировых лидеров по экономическому росту. И, кстати, именно Кочарян показал, что тезис: Армения не сможет развиваться в блокаде — не жизнеспособен, что можно развиваться даже в блокаде.

В этой связи хочу провести аналогии с тем же Израилем. Хотя у Израиля есть море, у него почти со всеми соседями плохие отношения. Но он смог развиваться, и даже сейчас соседи более заинтересованы в развитии отношений с ним, чем сам Израиль.

С этой точки зрения, учитывая его организаторский опыт, эффективность как антикризисного менеджера и широкие связи, мне кажется, можно обеспечить приток инвестиций и развитие экономики.

Если мы смотрим на проблемы Пашиняна, за эти три года до войны — даже в это время человек не смог обеспечить инвестиции, наоборот, они снижались, стремились к нулю. Потому что человек разругался со всеми крупными инвесторами в Армении. У человека были проблемы со всеми.