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Автор Игорь Шатров

Некомпетентность политиков, обещающих рай: купятся ли на это армяне

Мир

Армения, несмотря на окончание войны, переживет сложные дни. Общественность всё ещё пытается осмыслить то, что произошло в республике после подписания трехстороннего соглашения Азербайджан — Армения — Россия по прекращению войны в Нагорном Карабахе, а политики вместо того, чтобы внятно и чётко ответить на многие возникающие в этой связи вопросы, включились в предвыборную гонку — на 20 июня в Армении назначены парламентские выборы.

Некомпетентность политиков, обещающих рай: купятся ли на это армяне

По оценкам политологов, основные соперники — блок Роберта Кочаряна и блок Никола Пашиняна. На фоне общего недовольства "капитуляцией" второго в Карабахе шанс победить есть у команды экс-президента.

Но Кочарян руководил Арменией в то время, когда она была президентской республикой, и он был президентом. Сейчас республика парламентская, победа на парламентских выборах не гарантирует тех рычагов влияния, которые были у президента того времени. Нет ли необходимости задуматься о политическом устройстве страны еще раз?

Ведущий программы "Геополитическая кухня" Игорь Шатров разбирался вместе с политическим обозревателем Айком Халатяном, который сейчас находится в Ереване и является непосредственным участником выборов, входит в состав блока "Армения", который возглавляет экс-президент Роберт Кочарян.

Читайте начало интервью:

Кочарян или Пашинян — вот главный армянский вопрос

Неудача в Карабахе отразится на отношении армян к России?

Что обещают политики армянам перед выборами

— Сейчас у премьер-министра даже больше полномочий, чем было ранее во время полупрезидентской республики Кочаряна или Сержа Саргсяна. Это однозначно. И Пашинян обещал, приходя к власти, что эту модель изменит, яро ее критиковал в бытность оппозиционером, но, как видим, ему эта система очень понравилась. Он решил, что ничего менять не надо, вот эти сверхполномочия его полностью устраивают.

Поэтому нет, я не считаю, что проблемы обусловлены формой правления, скорее, личными качествами руководителя страны, его командой.

А главная из них — это крайняя некомпетентность практически во всех вопросах, учитывая отсутствие у них какого-то опыта управления даже крупными компаниями. Я сейчас не говорю про государственные структуры. И оголтелый популизм.

Вот эти два конька, которые и привели к нынешней кризисной ситуации. Форму правления, конечно, надо менять, эффективность повышать, но как раз наоборот, тут проблема в том, что крен в одну сторону, и надо как-то уравновесить, создать систему издержек противовеса в определенных системах управления.

Процветающая Армения

В мире перестали оценивать компетентность политиков

Насчет некомпетентности. Это вообще, по-моему, мировая тенденция. Вы здесь не изобретатели: победа журналиста на выборах ничем не лучше победы актера, стендапера на выборах.

И это только малая толика тех адвокатов, спортсменов и так далее, которые пошли во власть. Голосуют ведь именно за популистов, а потом от популистов требуют почему-то решений уровня серьезных политических деятелей.

Неужели Армения готова отказаться от этой тенденции, традиции, которая сейчас, по-моему, уже даже в США близка к тому, чтобы реализоваться?

— Тут сложный вопрос. Я надеюсь, все-таки наши избиратели сделают правильный выбор 20 июня. Но популисты хороши в развитой стране, где все вопросы управления фактически на автомате, есть система сдерживания.

К примеру, возьмем среднестатистическую страну  западноевропейскую, ну или Канаду, или Австралию — приход популиста к власти может создать проблемы, но не смертельные, не катастрофические.

Потому что система сможет сдержать этот удар и не дать ему натворить бед в управлении.

Другое дело - постсоветские страны, где полно не только экономических и социальных проблем, но и серьезных политических, которые находятся в конфликте со своими соседями. Вот в этом случае приход некомпетентного популиста — это смертельно, потому что, как говорится, во время войны за ошибки платишь кровью.

Ты платишь не процентами ВВП или чего-то — ты платишь кровью своих граждан. Вот это самая большая проблема.

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Редактор: Ольга Лебедева
Темы армения айк халатян никол пашинян роберт кочарян выборы в армении
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