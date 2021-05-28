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Автор Любовь Степушова

С наскока не получилось: США хотят сделать Китай "токсичной" страной

Мир » Азия » Южная Азия

США возобновили атаку на Китай по трём направлениям, и главная задача — сделать Китай "токсичной страной", считает китаист Алексей Маслов.

С наскока не получилось: США хотят сделать Китай "токсичной" страной

Возобновилась пикировка по коронавирусу

Президент США Джо Байден в четверг попросил разведку США "удвоить усилия по сбору и анализу информации, которая "поможет приблизить нас к окончательному выводу" по проблеме происхождения коронавируса. Он дал задание проинформировать его о результатах в течение 90 дней.

На этой неделе в СМИ появился ранее секретный отчет разведки США, в котором утверждалось, что несколько исследователей из Уханьского института вирусологии заболели в ноябре 2019 года и были госпитализированы.

В Китае заметили возврат к обвинениям трамповской эпохи.

"США совершенно не интересуют факты или истина, и они не заинтересованы в серьезном научном исследовании происхождения (коронавируса). Их единственная цель — использовать пандемию для демонизации и политических манипуляций, чтобы переложить вину на Китай", — заявил пресс -секретарь министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь, цитирует CNN.

Затем Чжао Лицзянь перевёл стрелки на лабораторию биомедицинских исследований армии США Форт-Детрик в Мэриленде, которая, по мнению китайских властей, ответственна за появление вируса.

"Какие секреты скрыты в окутанном подозрениями форте Детрик и более чем 200 биолабораториях США по всему миру?", — сказал китайский дипломат, добавив, что США "обязаны дать объяснения миру".

Тактика и стратегия США по отношению к КНР не поменялись

Как сказал "Правде.Ру" профессор (НИУ ВШЭ), врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов, США "подходят к новой фазе отношений с Китаем". С одной стороны, стороны начали обсуждать урегулирование экономических проблем, так как торговые войны не устраивают ни китайских, ни американских производителей, особенно секторов агропрома и микроэлектроники.

С другой стороны, Байден очевидным образом хочет показать, что атака на Китай продолжается, что тактика и стратегия не изменены.

Давление США на Китай, по словам эксперта, сегодня ведется по нескольким направлениям:

  • с точки зрения коронавируса;
  • по линии прав человека в Синьцзяне и Тибете;
  • по поводу недопуска китайских высоких технологий на международные рынки, и коронавирус — это часть этой атаки.

Главная задача — сделать Китай "токсичной" страной

По мнению Алексея Маслова, Байден, в известной степени, в отношениях с Пекином пошел по пути Трампа, но с несколько другой, более грамотной риторикой.

Так, была снята критика коммунистического строя Китая, и Байден не допускает никаких оскорблений: не называет коронавирус "пандавирусом", "уханьским вирусом" и так далее.

"С другой стороны, атака идёт более системная, потому что стало очевидно, что простые обвинения против Китая не проходят, нужно искать доказательства. И главная задача заключается, на мой взгляд, в том, чтобы сделать Китай "токсичной" страной и чтобы никто из больших, крупных стран не допускал и просто боялся участвовать в любых взаимодействиях с Китаем", — отметил Алексей Маслов.

Координатор по Индо-Тихоокеанскому региону в Совете национальной безопасности США Курт Кэмпбелл заявил в интервью Bloomberg, что эра взаимодействия с Китаем закончилась, и теперь США будут действовать в соответствии с "новым набором стратегических параметров" и "доминирующей парадигмой будет конкуренция".

Как пишет Global Times, CША, поднимая на щит снова проблему происхождения вируса, по сути, от конкуренции переходят к конфронтации, и это "отражает снижение уверенности вашингтонских элит в здоровой и честной конкуренции с Китаем".

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