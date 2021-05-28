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Разведка США получила новые данные об утечке коронавируса из лаборатории в Китае

Мир » Северная Америка » США и Канада

Разведка США получила новые данные, которые помогут узнать точную причину возникновения коронавируса. Речь идёт об информации о перемещениях работников лаборатории в Ухане и первых заболевших COVID там, сообщает New York Times.

Разведка США получила новые данные об утечке коронавируса из лаборатории в Китае

Разведчики собираются провести анализ данных, используя мощные компьютеры. Также в США надеются на помощь своих союзников.

Две версии возникновения коронавируса

В США продолжают рассматривать две версии возникновения нового типа коронавируса. Первая заключается в том, что COVID возник после контакта человека с инфицированным животным. Эта теория была первой после вспышки коронавируса в Ухане.

Вторая версия — распространение коронавируса из биологической лаборатории в Ухане. Ранее на этом настаивала администрация Дональда Трампа. Новый президент США Джо Байден более осторожно высказывается на эту тему.

26 мая Байден опубликовал поручение разведке США, которая должна в течение 90 дней подготовить отчёт. Документ должен приблизить к "более чёткому выводу" о происхождении коронавируса.

Ответ Китая

Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что вторая версия о распространении коронавируса из лаборатории не может быть правдивой.

"США не заботятся о фактах и истине, не заинтересованы в проведении серьёзного, основанного на науке исследования источников происхождения коронавируса", — заявил представитель МИД КНР.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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