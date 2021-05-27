Сенатор из США хочет "ковидных" санкций против КНР

Новости по линии "Вашингтон — Пекин": Штаты снова включили обвинительную риторику. В частности, представитель американского Сената Линдси Грэм уверен: без введения санкций Китай никогда не станет помогать в расследовании причин возникновения коронавируса.

Грэм пообщался с ведущими Fox News, заявив:

"…не думаю, что без санкций, без международного давления [КНР] когда-либо поможет [в расследовании]. Китай ответит только тогда, когда сделать его это заставит остальной мир"

Таким образом, санкции против Пекина были бы весьма актуальны. Грэм предлагает следующее: ввести такие санкции, которые будут действовать до момента согласия китайской стороны на максимально прозрачное расследование по коронавирусу, пишут в New York Post.

"Итак, санкции, введённые США и принятые миром, я думаю, дадут нам нужные результаты, и я намерен ввести эти санкции относительно скоро", — добавил сенатор.

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