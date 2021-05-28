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Пекин потребовал объяснений "странной" эпидемии вокруг биолаборатории в США

Мир

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь попросил США предоставить информацию о "необъяснимой вспышке" респираторных заболеваний и заболеваний лёгких, которые были зарегистрированы в 2019 году в стране.

Пекин потребовал объяснений "странной" эпидемии вокруг биолаборатории в США

Таким образом Китай ответил на приказ американского президента Джо Байдена, которым он дал своей разведке 90 дней на выяснение: как впервые коронавирус появился в Поднебесной: от животного источника или из-за лабораторной аварии.

"Какие секреты скрываются в военной лаборатории форта Детрик и в более чем 200 американских биологических лабораториях по всему миру?" — задался вопросом представитель МИД Китая.

В частности, он напомнил, что в июле 2019 года появились сообщения о странных респираторных заболеваниях в северной части штата Вирджиния, недалеко от форта Детрик, и почти сразу же был зарегистрирован еще один недуг (EVALI), предположительно связанный с использованием электронных сигарет, с более чем 2800 случаями и 68 смертями.

Разведке США " нет доверия"

Чжао Лицзянь указал, что команда ВОЗ, которая исследовала происхождение COVID-19 в Китае, пришла к выводу, что "крайне маловероятно", что пандемия возникла в местной лаборатории.

Он также обвинил американские власти в том, что они "не заинтересованы в серьезном научном изучении происхождения коронавируса".

"Их единственная цель использовать пандемию для преследования стигматизации и политических манипуляций, чтобы возложить вину на Пекин, — заявил Лицзянь. — Пусть лучше подумают о своей собственной роли в пандемии, поскольку это страна с наибольшим количеством инфекций и смертей".

Он также напомнил, что американская разведка "имеет пресловутый послужной список шедевров", включающий пробирку с белым порошком, которая в 2003 году была представлена ООН Колином Пауэллом, тогдашним госсекретарем США, в качестве доказательства наличия химического оружия в Ираке для оправдания последующего вторжения в арабскую страну или постановки видео Белыми касками в Сирии.

"Как кто-то может доверять результатам расследования, проведенного органом разведки, который не имеет доверия? " — поинтересовался китайский дипломат.

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Киев скрывает «вирусные лаборатории» США
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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