Эксперт рассказал, почему Лукашенко передаст власть Совбезу

Александр Лукашенко не случайно сделал ставку на передачу власти силовикам. Был такой террорист Евно Азеф, который одновременно работал на царскую охранку.

Лукашенко готовится к гибели от рук заговорщиков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что подпишет декрет о наделении Совета безопасности президентскими полномочиями в экстренной ситуации при отсутствии в стране главы государства.

"Президента застрелили - на завтра Совет безопасности будет наделен полномочиями", — сказал Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гомельскую область.

Президент отметил, что "должен предусмотреть все". "У нас будет фактически коллективный президент в виде Совета безопасности", — сказал он. Председательствовать будет премьер, "но все решения будут приниматься тайным голосованием, чтобы не было давления".

"Гражданские и военные в Совбезе решат, когда будут назначены президентские выборы, вводить или не вводить чрезвычайное положение", — добавил Лукашенко.

Паника Лукашенко вызвана расколом общества

Как сказал "Правде.Ру" экономист, эксперт по странам СНГ, преподаватель Высшей школы экономики Андрей Суздальцев, Лукашенко находится в большой панике, потому что события августа-ноября раскололи белорусское общество, и он не смог этот раскол ликвидировать.

Об этом, по мнению эксперта, говорят его рейтинги — "в Минске — 15%, а по Республике в целом — 25%, согласно данным 180 избирательных участков, которые сдали реальные отчёты о выборах 9 августа".

"Конституционная реформа забалтывается. Все ходят, смотрят на Лукашенко и думают: "Когда же ты уйдешь". И он решил подстраховать свою элиту, что если что-то случиться, то она не пропадёт. И в этой ситуации, он мог опереться только на силовой элемент", — сказал эксперт.

По его мнению, этот орган только "вроде как коллективный", так как в нём находится старший сын президента, поэтому это "передача власти по наследству автоматически",

Указ противоречит Конституции

Андрей Суздальцев подчеркнул, что предполагаемый указ противоречит 85 статье Конституции, которая говорит о том, что в случае невозможности президента исполнять свои обязательства, власть переходит в руки премьер-министра. Он контролирует ситуацию, проводит внеочередные президентские выборы, и таким образом решается вопрос легитимности власти.

"Понятно, что в таком формате не будет никакой конституционной реформы" — уверен политолог.

Андрей Суздальцев считает, что прямой угрозы жизни президента Белоруссии нет, так как те генералы, с которыми заговорщики Федута и Зенкевич приехали общаться в Москву, приехали по заданию "просто изобразить заговор".

"Для белорусов этот "заговор", это всё равно, как какие-то артисты программы "Кривое зеркало" запустили заговор против Кремля. То есть над ним смеются. А о том, что Лукашенко надо убрать из политики, хотя бы переворотом, белорусы говорят на кухнях — это обыкновенная тема", — сказал эксперт,

Опасность быть убитым "Азефом"

Андрей Суздальцев вспомнил Евно Азефа — "знаменитого террориста, эсера, который одновременно был лучшим агентом царской охранки".

"Он выдавал своих товарищей, но одновременно он ещё и периодически делал теракты, где люди погибали, чтобы доказать, что он не спящий боевик. Потом это всё раскрылось. Он бежал за границу. Я боюсь, что на каком-то этапе любой такого рода "заговоров", который могут вести белорусские спецслужбы, может закончиться плачевно. И, наверное, плачевно для главы белорусского государства. Наверное, Александр Лукашенко это понимает и очень боится за судьбу своей семьи. Такой орган как Совет безопасности в этом плане ему очень подходит. Исполнимо ли это — очень сомнительно", — сделал вывод Андрей Суздальцев.

Телеканал ОНТ 25аперля продемонстрировал показания Юрия Зенковича и Александра Федуты, в ходе которых они признают свою вину. ОНТ намекнул на связь советника президента США Джо Байдена Майкла Карпентера с заговорщиками с обещанием выпустить подробное расследование.

17 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на него и его семью планировалось покушение. ФСБ РФ подтвердила информацию о попытке госпереворота в Белоруссии. В России были задержаны граждане республики Александр Федута и Юрий Зенкович, у которого также есть американский паспорт.

На фото: Александр Федута

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