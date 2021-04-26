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Автор Любовь Степушова

Эксперт рассказал, почему Лукашенко передаст власть Совбезу

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Александр Лукашенко не случайно сделал ставку на передачу власти силовикам. Был такой террорист Евно Азеф, который одновременно работал на царскую охранку.

Эксперт рассказал, почему Лукашенко передаст власть Совбезу

Лукашенко готовится к гибели от рук заговорщиков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что подпишет декрет о наделении Совета безопасности президентскими полномочиями в экстренной ситуации при отсутствии в стране главы государства.

"Президента застрелили - на завтра Совет безопасности будет наделен полномочиями", — сказал Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гомельскую область.

Президент отметил, что "должен предусмотреть все". "У нас будет фактически коллективный президент в виде Совета безопасности", — сказал он. Председательствовать будет премьер, "но все решения будут приниматься тайным голосованием, чтобы не было давления".

"Гражданские и военные в Совбезе решат, когда будут назначены президентские выборы, вводить или не вводить чрезвычайное положение", — добавил Лукашенко.

Паника Лукашенко вызвана расколом общества

Как сказал "Правде.Ру" экономист, эксперт по странам СНГ, преподаватель Высшей школы экономики Андрей Суздальцев, Лукашенко находится в большой панике, потому что события августа-ноября раскололи белорусское общество, и он не смог этот раскол ликвидировать.

Об этом, по мнению эксперта, говорят его рейтинги — "в Минске — 15%, а по Республике в целом — 25%, согласно данным 180 избирательных участков, которые сдали реальные отчёты о выборах 9 августа".

"Конституционная реформа забалтывается. Все ходят, смотрят на Лукашенко и думают: "Когда же ты уйдешь". И он решил подстраховать свою элиту, что если что-то случиться, то она не пропадёт. И в этой ситуации, он мог опереться только на силовой элемент", — сказал эксперт.

По его мнению, этот орган только "вроде как коллективный", так как в нём находится старший сын президента, поэтому это "передача власти по наследству автоматически",

Указ противоречит Конституции

Андрей Суздальцев подчеркнул, что предполагаемый указ противоречит 85 статье Конституции, которая говорит о том, что в случае невозможности президента исполнять свои обязательства, власть переходит в руки премьер-министра. Он контролирует ситуацию, проводит внеочередные президентские выборы, и таким образом решается вопрос легитимности власти.

"Понятно, что в таком формате не будет никакой конституционной реформы" — уверен политолог.

Андрей Суздальцев считает, что прямой угрозы жизни президента Белоруссии нет, так как те генералы, с которыми заговорщики Федута и Зенкевич приехали общаться в Москву, приехали по заданию "просто изобразить заговор".

"Для белорусов этот "заговор", это всё равно, как какие-то артисты программы "Кривое зеркало" запустили заговор против Кремля. То есть над ним смеются. А о том, что Лукашенко надо убрать из политики, хотя бы переворотом, белорусы говорят на кухнях — это обыкновенная тема", — сказал эксперт,

Опасность быть убитым "Азефом"

Андрей Суздальцев вспомнил Евно Азефа — "знаменитого террориста, эсера, который одновременно был лучшим агентом царской охранки".

"Он выдавал своих товарищей, но одновременно он ещё и периодически делал теракты, где люди погибали, чтобы доказать, что он не спящий боевик. Потом это всё раскрылось. Он бежал за границу. Я боюсь, что на каком-то этапе любой такого рода "заговоров", который могут вести белорусские спецслужбы, может закончиться плачевно. И, наверное, плачевно для главы белорусского государства. Наверное, Александр Лукашенко это понимает и очень боится за судьбу своей семьи.  Такой орган как Совет безопасности в этом плане ему очень подходит. Исполнимо ли это — очень сомнительно", — сделал вывод Андрей Суздальцев.

Телеканал ОНТ 25аперля продемонстрировал показания Юрия Зенковича и Александра Федуты,  в ходе которых они признают свою вину. ОНТ намекнул на связь советника президента США Джо Байдена Майкла Карпентера с заговорщиками с обещанием выпустить подробное расследование.

17 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на него и его семью планировалось покушение. ФСБ РФ подтвердила информацию о попытке госпереворота в Белоруссии. В России были задержаны граждане республики Александр Федута и Юрий Зенкович, у которого также есть американский паспорт.

На фото: Александр Федута

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