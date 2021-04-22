Попытка государственного переворота в Белоруссии предотвращена в ходе совместной операции ФСБ России и КГБ Белоруссии.
Кто хотел организовать мятеж и как это чрезвычайное событие отразится на результатах встречи Путина и Лукашенко 22 апреля и судьбе Союзного государства?
Анализ происходящего в Белоруссии и вокруг нее и прогнозы о перспективах развития союзнических отношений между Россией и Белоруссией — в программе "Геополитическая кухня с Игорем Шатровым".
Политолог Игорь Шатров беседует с деканом факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета Вадимом Гигиным.
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Владимир Зеленский сделал истеричное заявление перед выступлением Владимира Путина перед Федеральным Собранием, надеясь упредить его жёсткую позицию по Украине.