Белоруссия: путч без путчистов

Попытка государственного переворота в Белоруссии предотвращена в ходе совместной операции ФСБ России и КГБ Белоруссии.

Кто хочет убить Лукашенко?

Кто хотел организовать мятеж и как это чрезвычайное событие отразится на результатах встречи Путина и Лукашенко 22 апреля и судьбе Союзного государства?

Анализ происходящего в Белоруссии и вокруг нее и прогнозы о перспективах развития союзнических отношений между Россией и Белоруссией — в программе "Геополитическая кухня с Игорем Шатровым".

Политолог Игорь Шатров беседует с деканом факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета Вадимом Гигиным.

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