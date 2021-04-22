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Белоруссия: путч без путчистов

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Попытка государственного переворота в Белоруссии предотвращена в ходе совместной операции ФСБ России и КГБ Белоруссии.

Кто хочет убить Лукашенко?

Кто хотел организовать мятеж и как это чрезвычайное событие отразится на результатах встречи Путина и Лукашенко 22 апреля и судьбе Союзного государства?

Анализ происходящего в Белоруссии и вокруг нее и прогнозы о перспективах развития союзнических отношений между Россией и Белоруссией — в программе "Геополитическая кухня с Игорем Шатровым".

Политолог Игорь Шатров беседует с деканом факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета Вадимом Гигиным.

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Автор: Игорь Шатров, Редактор: Елена Тимошкина
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