Лукашенко по-прежнему не хочет "разговаривать" с Россией

После визита российского премьера Михаила Мишустина в Минск, в ходе которого он предложил белорусскому президенту создать для двух стран единую налоговую систему, события в стране стали развиваться по какому-то пока не очень понятному сценарию.

Буквально на следующий день был разоблачен заговор против Александра Лукашенко. Нацбанк Белоруссии в связи с американскими санкциями, в очередной раз наложенными на нефтяную отрасль страны, на год получил разрешение вводить ограничение на продажу валюты.

Может быть, конечно, все это простые совпадения. Но не исключено и то, что назревают какие-то решения по Белоруссии.

Что же происходит?

Свое мнение об этом в эфире программы "Точка зрения" высказал директор Института Евразийского экономического союза Владимир Лепехин.

— Некоторые эксперты говорили о том, что после визита в Москву Александра Лукашенко будет объявлено об интеграции…

— Ничего объявлено не будет, потому что эти решения уже давно перезрели. Мы помним, что еще в конце 2019 года было подготовлено более 30 дорожных карт, которые согласовывались с белорусской стороной еще при тогдашнем премьер-министре Медведеве.

По принципиальным вопросам, связанным с экономикой, договориться с Лукашенко не смогли.

Потом были выборы белорусские, и стало как-то не до этого.

В любом случае принципиальных договоренностей по некоторым позициям, чувствительным для руководства Белоруссии, нет и не будет.

Вот поэтому Мишустин пытается действовать не в режиме принципиальных договоренностей в рамках дорожных карт, а в режиме каких-то частных вопросов: по налоговой системе, по финансовой и так далее, надеясь, что удастся постепенно продвинуть российские интересы и как-то вразумить белорусское руководство все-таки прийти к какой-то более-менее разумной политике в отношениях с Российской Федерацией.

Для Лукашенко важен только личный интерес

Лукашенко — это такой тип руководителя, который руководствуется только собственными интересами.

Почему он должен идти навстречу российскому правительству? Ничто его к этому не подталкивает. Наоборот, вся предшествующая политика его направлена на то, что он очень грамотно разводит российских чиновников.

Ну, эта политика никуда не делась. Сегодня, правда, ситуация стала хуже для белорусского руководства, учитывая:

во-первых, рост оппозиционных настроений в обществе;

во-вторых, рост долга РФ — Белоруссия нам уже почти 9 млрд долларов должна.

Естественно, я думаю, что есть надежда у белорусского руководства, что Россия простит этот долг. По крайней мере сейчас она идет навстречу по отсрочке выплат процентов по предоставленным кредитам.

Вот поэтому России предстоит и дальше мучительно вести переговоры в самых разных форматах: в форматах дорожных карт, то есть системно, в форматах решения каких-то отдельных направлений взаимодействия. Но, к сожалению, Лукашенко не договороспособен в этом плане. С другой стороны, у российской стороны нет четко выверенной линии в этом направлении, потому что президент включается тогда, когда возникают безвыходные ситуации и нужно тяжелую артиллерию подключать к каким-то договоренностям, премьер-министр ведет свою линию, МИД ведет свою.