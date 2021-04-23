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Автор Дарья Митина

Чем был спровоцирован государственный недопереворот в Белоруссии

Мир

Почему легитимные выборы в Белоруссии привели к тому, что страну захлестнула волна протестов, едва не закончившаяся госпереворотом?

Чем был спровоцирован государственный недопереворот в Белоруссии

Об этом в студии "Правды.Ру" рассуждала политолог и блогер Дарья Митина, которая в течение недели изучала ситуацию изнутри и только что вернулась из поездки в Белоруссию.

— В общих чертах обстановка там известна всем, кому это интересно:

  • общество расколото после событий лета прошлого года, когда президентские выборы закончились скандалом и протестами.

Мы все помним, что победитель был совершенно бесспорный и очевидный — Александр Лукашенко, который получил абсолютное большинство голосов, тем не менее мы видели в Белоруссии провалившуюся попытку цветной революции.

Не секрет, что наша официальная — кремлевская — пропаганда очень любит этот термин — "цветная революция" — употреблять к месту и не к месту, поскольку это очень выгодно для российского правящего класса — любой протест, любое социальное движение объявлять цветной революцией.

Это очень такой удачный пропагандистский прием, который действует в России, потому что российский правящий класс очень держится за свою собственность, за свою власть, за свои активы.

Белоруссия сегодня

Белоруссия, конечно, государство нам союзное, но все-таки другое. После распада Советского Союза прошло почти 30 лет. И мы в значительной степени отдалились друг от друга, построив национальные государства.

В отличие от той же Украины, которая и больше по территории, и богаче по ресурсам, Белоруссия — государство состоявшееся, это не "failed state", как мы привыкли говорить об Украине, которая полностью утратила признаки своей государственности и какую-то историческую и политическую субъектность, став ареной приложения усилий различных зарубежных акторов.

В Белоруссии ситуация совершенно иная, когда мы говорим о причинах и движущих силах событий прошлого года, самое глупое и неблагодарное, что мы можем делать, — придавать событиям оттенок персонализации, утверждать, что общество раскололось по принципу "за президента Лукашенко" и "против президента Лукашенко".

Это крайне неверная точка зрения, потому что за каждым историческим персонажем лежит определенная политика, политический курс, который он проводит.

И выбор перед белорусами в августе и сентябре прошлого года стоял между сохранением преемственности и того социального строя, который в республике сложился, и сменой политического курса.

Белорусы своим электоральном выбором подтвердили преемственность белорусского курса: разумного, здравого.

За тем, что было дальше, наблюдал весь мир. Была попытка цветной революции, инспирированная, прежде всего, конечно, внутренней оппозицией, внутренней фрондой, потом внешними акторами — это и Польша, и Литва, и США.

Это не секрет ни для кого, в том числе и для самих белорусов, которые совершенно не находятся ни в информационной блокаде, ни за каким-то железным занавесом. Это — я могу об этом с уверенностью говорить — совершенно информационно открытая страна. Более того, это страна, открытая всем ветрам. Настолько открытая, что я даже не знаю, хорошо это или плохо, потому что такая многовекторность, такое стремление усидеть между десятью стульями и привели ее туда, где она оказалась.

Белоруссия — это государство фронтира. Перед любым руководителем государства стоит задача удержать именно государственный суверенитет. Пока что Белоруссии это удавалось, что будет дальше — посмотрим.

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Редактор: Ольга Лебедева
Темы белоруссия цветная революция александр лукашенко
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