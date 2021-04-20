Эксперт о после Салливане: американцам надо говорить "нет"

Американцы полутонов не понимают, им надо говорить "нет" и выходить из переговоров, тогда они через какое-то время просят вернуться, — дипломат Олег Хлестов прокомментировал ситуацию с послом США в России.

Салливан не хочет выполнять рекомендации Москвы

Противоречивые сведения поступают от посла США в России Джейка Салливана по вопросу "рекомендации" МИД РФ вернуться домой для консультаций после новых санкций администрации Джо Байдена.

Сначала сайту Axios два источника, проинформированных о ситуации, сообщили, что он отказался это сделать, а затем то же издание со ссылкой на госдепартамент уверило, что он уедет в США на несколько недель, а затем вернётся обратно в Москву.

"Салливан считает, что если (президент России Владимир) Путин хочет, чтобы он уехал, ему придётся его заставить", — отмечает издание. "Если Кремль захочет объявить его персоной нон грата, это будет очень эскалационный шаг", — цитирует Axios бывшего посла США в РФ Майка Макфола.

Последним послом, который был изгнан из Москвы, был Джордж Кеннан, высланный Сталиным в 1952 году, напомнил Майк Макфол. Добавим, что Кеннан написал статью, в которой ориентировал вашингтонскую политическую элиту на длительное противостояние с СССР и впервые употребил слово "сдерживание" в отношении Советской России.

"Игнорируя предложение Кремля отозвать Салливана, администрация США не проглатывает приманку для эскалации конфликта, давая понять, что Байден должен решать, кто его посол, а не Путин", — резюмирует Axios.

Салливан имеет полное право не уезжать по "совету" Москвы

Как сказал "Правде.Ру" советский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол, юрист Олег Хлестов, российская сторона сработала нечётко в отношении Салливана.

"Если посол чувствует, что здесь обстановка такова, что ему нужно быть, он может остаться. Это его личное дело, пока он аккредитован. Если мы хотим, чтобы он выехал, надо так и говорить: "Выезжайте", — сказал Олег Хлестов.

Рекомендовать послу другой страны уехать из России — это "нетипичная дипломатическая практика", отметил он.

По мнению дипломата, Россия не хочет обострять отношения с США, поэтому в МИДе избрали такую "не совсем нормальную форму".

"В дипломатической практике всё бывает. Но это такой случай нежелания обострять отношения, высылая его. Это деликатная игра, в которую играет дипломатическая служба", — сказал Олег Хлестов.

Полумеры и намёки с американцами не работают

Но полумеры и намёки — это с американцами не работает, считает эксперт.

Олег Хлестов вспомнил, что вёл с ними переговоры в рамках отношений СССР — США по космическому праву, когда партнёры вдруг предложили включить в эти переговоры Китай.

"Я сказал, что вы нарушили договорённость о том, как вести переговоры, по какому вопросу и в каком формате, и уехал из Женевы. Прошли два-три месяца, и они попросили, чтобы господин посол Хлестов продолжил переговоры. То есть я им дал урок, как не надо себя вести, нарушая тему и предмет обсуждения переговоров, и они это поняли", — сделал вывод дипломат.

Американский президент Джо Байден неделю назад подписал антироссийские санкции, согласно которым США:

высылают десять российских дипломатов;

вводят имущественные санкции и санкции на въезд в США против 32 российских физических лиц и организаций;

в отношении шести российских технологических компаний;

против российского госдолга — с 14 июня финансовым учреждениям США запрещено покупать при первичном размещении российские гособлигации.

Санкции введены якобы за кибератаки на федеральную операционную систему SolarWinds и за вмешательство в выборы.

Ответные санкции России предусматривают:

выдворение сотрудников дипломатических миссий США; указывается, что высылать будут столько же дипломатов, скольких американская сторона объявила персонами нон грата в антироссийских санкциях; это заявленные десять человек;

запрещён найм российского обслуживающего персонала в диппредставительства США;

ограничены краткосрочные командировки дипломатов США в Россию.

В заявлении МИД указывается, что "из сложившейся крайне напряжённой ситуации вытекает объективная необходимость, чтобы послы обеих наших стран находились в своих столицах для анализа ситуации и проведения консультаций".

"Данные шаги — лишь часть имеющихся в нашем распоряжении возможностей", — указали в МИД. В ведомстве подчеркнули, что Москва может изучить и другие опции, включая экономические, если Вашингтон продолжит придерживаться санкционной политики.

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