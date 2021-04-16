Жёсткий ответ Путина на санкции США жизненно необходим

Владимир Путин навсегда отучит США решать свои внутренние политические проблемы за счёт России.

У Байдена биполярное расстройство?

Американский президент Джо Байден выступил в четверг с первым обращением, посвященным России. До этого он подписал антироссийские санкции, согласно которым США:

высылают 10 российских дипломатов,

вводят имущественные санкции и санкции на въезд в США против 32 российских физических лиц и организаций,

в отношении 6 российских технологических компаний

против российского госдолга — с 14 июня финансовым учреждениям США запрещено покупать при первичном размещении российские гособлигации.

Санкции введены якобы за кибератаки на федеральную операционную систему SolarWinds и за вмешательство в выборы.

До этого Байден объявил режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с "русским вмешательством” в американские выборы, хакерскими атаками и военными учениями у границ Украины. Режим ЧС — это процедура, которая позволяет профильным ведомствам США направлять деньги из своих экстренных фондов на её решение. Кроме того, она даёт право Байдену назначить спецпосланника "по разрешению" ситуации с Россией. На этот пост претендует Мэтью Рожански — директор Института Кеннана — идеологического центра "неореалистов". Он считается одним из архитекторов "перезагрузки” отношений в 2009 году.

Ещё чуть ранее Байден отменил отменили экспедицию в Чёрное море американских военных кораблей. Одновременно президент США позвонил Владимиру Путину и предложил саммит в ближайшие недели.

И, наконец, в своём выступлении в четверг Байден отметил, что Россия и США — две великие державы, которые несут ответственность за мировую стабильность. Такой подход, сам по себе, это признание многополярного мира и призыв к сотрудничеству.

Казалось бы, у Байдена биполярное расстройство или другая болезнь, объясняющая столь противоречивые высказывания и действия, однако это не так, хотя бы потому, что за Байденом стоят далеко не маразматики.

"Российская угроза" — средство для решения внутренних проблем в США

Дело в том, что "ястребиные" выходки предназначены для внутреннего потребителя— избирателей и политиков, это доказательство того, что травля Дональда Трампа по российскому "злонамеренному" вмешательству была в высшей степени обоснована, что Байден, наконец, наказал, как надо, Россию.

Это также лишит Трампа козыря для контригры на выборах всего через три года.

Но вот "агрессор" показательно наказан( причём так, чтобы не навредить своим инвесторам) и теперь надо сосредотачиваться на предвыборных обещаниях. А там — мифическая угроза климату. Как это решать это без России? А там — торможение обгоняющего Америку по всем вопросам Китая — не толкать же Россию и Китай на перспективный для них союз. Там проблема Афганистана — может быть, Россия поможет своими связями (кстати, уже помогает), а там — Иран с его ядерной программой — и тут Россия бы пригодилась.

Получается, что везде, где Байден в международной повестке много наобещал избирателям, ему нужен Путин.

Отсюда и примирительная риторика и отмена рейда кораблей и приказ Киеву расслабиться.

Жёсткий ответ отучит США от этой порочной практики

Но эти американский заморочки — это их проблемы, это не означает, что жёсткий ответ России за санкции не нужен. Нужен, и такой, чтобы больше неповадно было решать свои внутренние политические проблемы за счет России. Ответ, обещанный Москвой, скорее всего будет асимметричным и думается, что в Латинской Америке. Там будет создана военная база, а на ней размещены "Искандеры".

Возможна также короткая военная операция в Донбассе или признание Народных республик. Кстати, Владимир Зеленский вызван на допрос к Эмманюэлю Макрону, на прямой связи будет Ангела Меркель. Вероятно, о таком варианте они ему подробно расскажут со слов Путина. Ответом также будет и достроенный и введённый в строй "Северный поток-2".

Путин выиграет войну без войны

Последним санкционным инструментом США является отключение России от SWIFT — но это вызовет лавинообразный эффект перехода государств на альтернативные платёжные системы и поставит под вопрос Бреттон-Вудский консенсус, а там и до отмены нефтедоллара недалеко. Есть ещё пока необсуждаемый запрет на экспорт российских углеводородов, но российские компании давно уже транснациональные, это будет удар по своим инвесторам, как и в случае санкций на весь госдолг, а не на новые ОФЗ, как сейчас.

Все последние события только добавляют авторитет российскому президенту. Это называется, выиграть войну без войны. России надо ускориться в вопросе обеспечения собственной независимости от американских сервисов, денег и технологий. Впрочем, даже либеральный наш Герман Греф говорит, что Россия достигла в этом значительных успехов.

"За прошедшие пять-шесть лет прошла очень сильная диверсификация и девалютизация. Поэтому, на мой взгляд, сегодняшние санкции не приведут к серьёзным негативным последствиям для нас", — приводит его слова ТАСС.

Глава "Сбера" добавил, что экономика России научилась быстро адаптироваться к таким условиям.

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