Новые санкции помогут рублю укрепиться

Новые санкции, которые сегодня ввели США против России, помогут рублю укрепиться. Так считает инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.

Как отменил аналитик, официальное введение санкций оказалось ожидаемым событием и поэтому рубль достаточно спокойно отреагировал на это, сообщает РИА "Новости". "Снятие неопределённости, по классике, стало фактором разворота тенденции", и рубль отыграл часть утренних потерь. Теперь российская валюта может возобновить укрепление.

Тем более, что введённые США санкции касаются только первичного размещения гособлигаций, а анонсированная ранее встреча президентов Владимира Путина и Джо Байдена всё-таки должна состояться. В частности, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что санкции не повлияют на встречу двух лидеров. Ожидаемая деэскалация вокруг восточной Украины также положительно повлияет на курс рубля.

Ранее сообщалось о высокой вероятности укрепления российской валюты из-за начавшегося сегодня периода налоговых выплат.