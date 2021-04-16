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Речь Байдена о России: ключевые моменты

Мир

Президент США Джо Байден выступил с речью касательно России. Он подчеркнул, что Вашингтон не хочет эскалации отношений с Москвой, но готов продолжать санкционную политику. О чём (и о ком) ещё рассказал американский президент?

Владимир Путин

Байден уточнил, что ранее обозначенную встречу с Путиным он предложил устроить летом. Обе стороны сейчас обсуждают такую возможность.

Также президент США подчеркнул, что недавняя его беседа с Путиным описывается словами "откровенная" и "уважительная", добавив, что США и Россия — великие державы, которые в значительной степени ответственны за мировую стабильность. Народы России и США, уверен Байден, стремятся к мирному существованию.

Санкции против России

Касательно санкций Байден заявил: Путину стоит "пропорциональным образом" ответить на введённые против России санкции. А вообще Вашингтон надеется, что обе стороны смогут оставить этот эпизод в прошлом, а затем попробовать стабилизировать отношения.

Напряжённость для отношений Москвы и Вашингтона, уточнил Байден, характерна на достаточно большом историческом промежутке, но с ней всегда удавалось справляться.

"Сейчас время начать деэскалацию", - заявил Байден.

"Северный поток-2"

Северный поток-2
Северный поток-2

Односторонние санкции против "СП-2" — вариант, который власти США всё ещё рассматривают как реальный. Вопрос, отметил Байден, весьма сложен в силу того, что затрагивает интересы европейских союзников США.

Украина

Также Байден ещё раз уточнил, что Вашингтон считает важным и далее поддерживать как суверенитет, так и территориальную целостность Украины.  Напомним, что в Киеве поприветствовали контакты Москвы и Киева: в частности, постоянный представитель Киева при ООН Сергей Кислица отметил, что без них ситуация зашла бы в тупик, передаёт "Обозреватель".

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Live: Выступление президента Байдена о новых санкциях против РФ
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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