Саммит Россия-США вряд ли будет результативным, так как Вашингтон в своей повестке не учитывает интересы России, считает американист Владимир Васильев.
Итоги телефонного разговора во вторник, 13 апреля, вечером между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом, соответственно, прокомментировал для "Правды.Ру" главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.
По его словам, стороны опубликовали такие "совершенно противоречивые" пресс-релизы, что у эксперта создалось впечатление, что Путин и Байден говорили "каждый о своём".
Американская сторона сделала упор на конкретном условии для организации саммита: Россия должна уменьшить своё военное присутствие на западных границах и особенно на украинско-российской границе, отметил эксперт.
"Именно выполнение этого условия, по мнению США, создаёт перспективы и для встречи, и для элементов сотрудничества, которые были указаны: по Афганистану, климату, стратегическая стабильность, ядерная сделка с Ираном", — сказал Владимир Васильев.
На сайте же Кремля речь идёт о взаимовыгодном сотрудничестве. Однако США, судя по перечисленной повестке, намерены обсуждать только выгодные им моменты, пояснил эксперт.
Так, в реализации соглашения по климату сегодня США заинтересованы больше, чем Россия, потому что Америка делает ставку на "зелёные" технологии, на возобновляемые источники энергии. А Россия до сих пор полагается на углеводородную экономику. По Афганистану — то же самое, это важный вопрос для США.
"Там застряли США, а не Россия. И что они хотят? Чтобы Россия каким-то образом помогла им оттуда выбраться", — сказал "Правде.Ру" Владимир Васильев.
Это же касается иранской ядерной сделки, это американцы пытаются в неё вернуться и выторговать для себя односторонние выгоды. А Россия не выходила из этой сделки, и получается, что американцы опять могут использовать Россию, её посредничество, учитывая взаимоотношения с Тегераном, в системе собственных интересов.
Эксперт предполагает, что по вопросам стратегической безопасности администрация Байдена, "по всей видимости, покрутится-покрутится, но опять будет требовать от России, чтобы она привлекла к соглашениям Китай, то есть будет действовать в контексте заявлений администрации Трампа".
"В этой связи для России переговоры о сотрудничестве в пользу американцев не дадут никаких ощутимых результатов", — сказал американист.
Российский же интерес — это реализация Минских соглашений Украиной. По словам Владимира Васильева, американская сторона вообще не упомянула конфликт на Украине в своём пресс-релизе.
"По итогам телефонного разговора мы можем говорить о каком-то осторожном оптимизме, который носит дипломатический, а не политический характер. Как будут разворачиваться события, покажет саммит по климату, который намечен на конец апреля. Посмотрим, кто там будет представлен от России и Китая, какие пикировки там будут вестись", — сделал вывод для "Правды.Ру" Владимир Васильев.
Американский посол в Москве Джон Салливан в среду, 14 апреля, был приглашён к помощнику президента России Юрию Ушакову, где ему заявили о готовности Москвы на решительный ответ в случае новых санкций Вашингтона, сообщил источник в МИД РИА "Новости".
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