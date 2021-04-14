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Автор Любовь Степушова

Американист рассказал о перспективах саммита Россия-США

Мир » Северная Америка » США и Канада

Саммит Россия-США вряд ли будет результативным, так как Вашингтон в своей повестке не учитывает интересы России, считает американист Владимир Васильев.

Американист рассказал о перспективах саммита Россия-США

США выдвинули условие для саммита

Итоги телефонного разговора во вторник, 13 апреля, вечером между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом, соответственно, прокомментировал для "Правды.Ру" главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

По его словам, стороны опубликовали такие "совершенно противоречивые" пресс-релизы, что у эксперта создалось впечатление, что Путин и Байден говорили "каждый о своём".

Американская сторона сделала упор на конкретном условии для организации саммита: Россия должна уменьшить своё военное присутствие на западных границах и особенно на украинско-российской границе, отметил эксперт.

"Именно выполнение этого условия, по мнению США, создаёт перспективы и для встречи, и для элементов сотрудничества, которые были указаны: по Афганистану, климату, стратегическая стабильность, ядерная сделка с Ираном", — сказал Владимир Васильев.

На сайте же Кремля речь идёт о взаимовыгодном сотрудничестве. Однако США, судя по перечисленной повестке, намерены обсуждать только выгодные им моменты, пояснил эксперт.

Россия не заинтересована в повестке США

Так, в реализации соглашения по климату сегодня США заинтересованы больше, чем Россия, потому что Америка делает ставку на "зелёные" технологии, на возобновляемые источники энергии. А Россия до сих пор полагается на углеводородную экономику. По Афганистану — то же самое, это важный вопрос для США.

"Там застряли США, а не Россия. И что они хотят? Чтобы Россия каким-то образом помогла им оттуда выбраться", — сказал "Правде.Ру" Владимир Васильев.

Это же касается иранской ядерной сделки, это американцы пытаются в неё вернуться и выторговать для себя односторонние выгоды. А Россия не выходила из этой сделки, и получается, что американцы опять могут использовать Россию, её посредничество, учитывая взаимоотношения с Тегераном, в системе собственных интересов.

Эксперт предполагает, что по вопросам стратегической безопасности администрация Байдена, "по всей видимости, покрутится-покрутится, но опять будет требовать от России, чтобы она привлекла к соглашениям Китай, то есть будет действовать в контексте заявлений администрации Трампа".

"В этой связи для России переговоры о сотрудничестве в пользу американцев не дадут никаких ощутимых результатов", — сказал американист.

Российский интерес — реализация Украиной Минских соглашений

Российский же интерес — это реализация Минских соглашений Украиной. По словам Владимира Васильева, американская сторона вообще не упомянула конфликт на Украине в своём пресс-релизе.

"По итогам телефонного разговора мы можем говорить о каком-то осторожном оптимизме, который носит дипломатический, а не  политический характер. Как будут разворачиваться события, покажет саммит по климату, который намечен на конец апреля. Посмотрим, кто там будет представлен от России и Китая, какие пикировки там будут вестись", — сделал вывод для "Правды.Ру" Владимир Васильев.

Американский посол в Москве Джон Салливан в среду, 14 апреля, был приглашён к помощнику президента России Юрию Ушакову, где ему заявили о готовности Москвы на решительный ответ в случае новых санкций Вашингтона, сообщил источник в МИД РИА "Новости".

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