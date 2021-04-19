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Автор Александр Шторм

Новый Карибский кризис произойдет в Европе

Мир

Американский постоянный представитель при ООН Линда Томас-Гринфилд была практически первой в списке, который Белый дом представил Сенату США на одобрение.

Новый Карибский кризис произойдет в Европе

Как пишет Die Welt, с начала февраля она уже выполняет свои обязанности. Больше Джо Байден не назначил ни одного другого посла. Судя по всему, ООН имеет для него важнейшее значение и смысл.

Такие темы как разоружение, изменение климата, борьба с инфекционными заболеваниями и, конечно же, поддержание основанного на договорах мирового порядка, у Байдена в приоритете.

Но основной и главный момент всего пути Байдена в политике — соперничество между демократией и автократией.

Теперь ключевой идеей администрации Белого дома является саммит демократий. Так, например, Байден озвучивает необходимость новых политико-военных альянсов в Южной Азии тем, что демократии должны четко обозначить свою позицию.

Его постоянный представитель при ООН подчеркивает, что Америка намерена помешать доминированию Китая в ООН, так как последний тащит организацию в сторону автократий.

Москва и Пекин изумлялись недолго и заявили, что намерены защищать основанный на договорах и поддерживаемый ООН международный порядок, и защищать от направленных против этой организации враждебных действий Соединенных Штатов.

Европа как всегда пытается поставить на вид Москве Украину, а Пекину — Тайвань, не замечая в своих действиях никакой угрозы Уставу ООН.

По словам немецких журналистов, на память приходит эскалация 1959 — 1959 годов, когда Хрущев пообещал "закопать" Запад.

Китай сегодня не так безнадежно уступает по силе Соединенным Штатам, гаранту Тайваня, как это было тогда — и, на самом деле, в некоторых военных областях даже способен соперничать с Соединенными Штатами.

А Россия намерена вернуть себе территории, утраченные в 1991 году после развала Советского Союза.

По сути, Путин намерен как можно быстрее улучшить позиции России для того, чтобы продемонстрировать Байдену цену дальнейшего расширения НАТО. Так что Америке нужно полное доверие к себе, как к гаранту (это нет и не будет), чтобы иметь достаточно поддержки в диалоге с ним. Путин, к примеру, по версии иноСМИ уверен, что Россия делает на Украине то, что Штаты делали в Сербии, отрывая Косово.

Что касается Крыма и Донбасса, то Путин вообще не намерен обращаться к ООН, отмечают немецкие журналисты.

Россия раздает в регионе свои паспорта, и создает население, которое нужно защищать, а мир уже видел практически две армии и три воздушно-десантных соединения.

Так что стороны настроены весьма серьезно, так как Путин и Байден считают, что любой шаг будет определять будущее на несколько десятилетий.

В Киеве как всегда панически заявили, что вторжение запланировано на вторник 20 апреля. В среду 21 апреля Путин выступит со своим обращением к Федеральному собранию и нации.

Безопасность Запада, по мнению Байдена, сегодня защищается не на Гиндукуше, а не Днепре.

Мир катится к повторению Карибского кризиса, это будет ядерная конфронтация сверхдержав в Восточной Европе. Нужно ли оно там самым европейцам — вопрос отрытый.

Остальные темы тоже не особо нейтральные. Россия может ответить на давление США представлением на Климатическом саммите доказательств фальсификации американскими климатологами антропоморфного характера глобального потепления.

Хорошим вариантом будет также публичное порицание различных деструктивных представлений сдерживающих развитие национальных экономик и как следствие требование пересмотра международным сообществом подхода к проблеме изменения климата, пишут эксперты телеграм-канала "Политтранзит".

"Изменение климата любимая политическая игрушка демократов. Однако многочисленные сливы внутренних переписок климатологов, как и данные более консервативных учёных говорят что это сговор с целью ограничить развитие промышленных предприятий конкурирующие с Америкой стран", — резюмировали сетевые аналитики.

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