Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Любовь Степушова

НАСА снова нуждается в помощи России, чтобы попасть в космос

Наука » Технологии

Коммерческий проект американского космического агентства (НАСА) Commercial Crew Program по развитию частных пилотируемых космических кораблей для доставки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) не работает так, как хотелось бы американцам.

НАСА открывает международную космическую станцию для туристов [ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ]

НАСА уже выполняло полёты на (МКС) с использованием корабля Crew Dragon компании SpaceX, и ещё один полёт уже запланирован, но это вовсе не означает, что НАСА ещё неопределенно долго не придется искать места на борту российских космических кораблей, чтобы добраться до МКС.

Как сообщает в четверг НАСА в пресс-релизе, агентство через коммерческую компанию Axiom Space по бартеру купило место в космическом корабле "Союз 18" для  астронавта Марка Ванде Хая. В обмен НАСА предоставит Axiom Space место на американском коммерческом корабле в 2023 году.

НАСА очень надеялось, что к настоящему времени в программе доставки астронавтов на МКС ему больше не нужно будет использовать "Союзы". По планам ведомства, в 2021 году SpaceX от Crew Dragon и Starliner от Boeing должны были доставлять экипажи НАСА (и других) на МКС и обратно, но выявилась полная неспособность Boeing довести проект Starliner до успешного финала, а SpaceX далёк от совершенства.

В последние месяцы участились переговоры между двумя странами не о покупке мест, а об обмене ими ради эффективности и своевременности полётов. Но "Роскосмос" завил, что пока американские корабли не столь надёжны, чтобы прибегать к их услугам.

Поэтому полет, которым будет лететь Ванде Хей, определенно не является частью этих переговоров.

Это и подтвердил и глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Батут" их, по всей видимости, работает так себе. Полеты на МКС нестабильны, потому и возникла крайняя необходимость подстраховаться и отправить своего парня на нашем корабле, чтобы не оставить станцию (их сегмент) вообще без присмотра", — написал Рогозин на своей странице в Facebook.

Рогозин добавил, что полученные от этого средства госкорпорация вложит "в новые разработки".

Запуск корабля "Союз МС-18" ракетой-носителем "Союз-2.1а" намечен на 9 апреля с космодрома Байконур. Партнерами Ванде Хая по экипажу станут россияне Олег Новицкий и Петр Дубров.

Заметим, что сферу сотрудничества в области космонавтики США аккуратно выводят из своих санкций против РФ.

Axiom Space располагается в Хьюстоне, штат Техас. Фирма, основанная бывшим руководителем НАСА Майклом Суффредини в 2016 году, в прошлом месяце привлекла 130 миллионов долларов для своего бизнеса, отправляющего туристов на космическую станцию, и она надеется, что, в конечном итоге, развернет собственную орбитальную платформу.

Компания отказалась сообщить, сколько она заплатила за полет на "Союзе". В последний раз НАСА заплатило за место в российском корабле 90,3 миллиона долларов. Расчетная стоимостью места на Crew Dragon — 60 миллионов долларов. То есть, НАСА в убытке?

На этой неделе Россия и Китай объявили о планах построить исследовательскую станцию на Луне или на её орбите. Этот проект будет конкурентом программы Artemis, разрабатываемых США и их международными партнерами, включая Канаду, Европу и Японию. Меморандум о взаимопонимании между Москвой и Пекином является последним признаком того, что Россия видит свое будущее в космосе, в первую очередь, как совместные усилия с китайской космической программой, а не с НАСА — своим главным партнером последних 25 лет.

Читайте по теме: Рогозин: нет смысла участвовать в лунной гонке с США

НАСА намерено сократить сотрудничество с Роскосмосом

США неожиданно ударили по самым технологичным отраслям России

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Куратор: Владимир Губарев
Темы nasa мкс starliner crew dragon роскосмос дмитрий рагозин
Новости
Пентагон строит на Аляске новую систему ПРО
Холанн и Кейн признаны лучшими игроками недели в еврокубках
На Кубани запустили производство напитков на растительной основе
Емельяненко не сдержал обещание год не пить и проиграл Mercedes
Врач объяснила, почему не стоит работать более восьми часов
Партия истребителей МиГ-35С поступила в ВКС России
В Кургане запустили производство пищевой плёнки
Российские ЗРПК "Панцирь-С1" уничтожили в Ливии 47 турецких БПЛА
Врач назвал условия здорового сна
Врач рассказала, кому нельзя есть чернику
Последние материалы
Врач рассказала, кому нельзя есть чернику
Биатлонистка Егорова выиграла спринт на этапе Кубке IBU в Австрии
Заключённых отправят расчищать Арктику
Найдена "фантастическая" разница в господдержке регионов
Тело девочки-подростка нашли в затопленном погребе под Волгоградом
Под Стокгольмом обнаружили 1300-летние золотые накладки викингов
Суд отправил сотрудницу молдавского банка в тюрьму на 10 лет
Власти Мальты сделали исключение для сборной России по футболу
Вместо "железного занавеса" будет "вакцинный"?
Неизвестные похитили студентов колледжа в Нигерии
Популярное
Связь
Как чистить память смартфона, чтобы тот не "тормозил"

Иметь "глючный" смартфон, который медленно загружает информацию, – настоящее проклятье для его хозяина.

Как чистить память смартфона, чтобы тот не "тормозил"
КГБ Белоруссии озвучило сценарии "сноса" Лукашенко
Новости Белоруссии
КГБ Белоруссии озвучило сценарии "сноса" Лукашенко
Евросоюз
Стало известно, чего на самом деле стоила Словакии вакцина "Спутник V"
Азия
Турецкий гамбит 2:0 - можно ли доверять Стамбулу
Любовь Степушова Почему приход к власти Тихановской для России смертельно опасен Любовь Степушова Василий Амирджанов В Госдуме задумались о запретах для журналистов Василий Амирджанов Игорь Буккер НЛО над Финиксом: факты, о которых не принято говорить Игорь Буккер
Российский шоу-бизнес
Галкин рассказал как Пугачёва поставила на место подругу Баскова
Мир. Новости мира
"Американский крупье": как Штаты будут разыгрывать "украинскую карту"
Шоу "Бородина против Бузовой" закрывают из-за низких рейтингов
Российский шоу-бизнес
Шоу "Бородина против Бузовой" закрывают из-за низких рейтингов
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников