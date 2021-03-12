НАСА снова нуждается в помощи России, чтобы попасть в космос

Коммерческий проект американского космического агентства (НАСА) Commercial Crew Program по развитию частных пилотируемых космических кораблей для доставки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) не работает так, как хотелось бы американцам.

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НАСА уже выполняло полёты на (МКС) с использованием корабля Crew Dragon компании SpaceX, и ещё один полёт уже запланирован, но это вовсе не означает, что НАСА ещё неопределенно долго не придется искать места на борту российских космических кораблей, чтобы добраться до МКС.

Как сообщает в четверг НАСА в пресс-релизе, агентство через коммерческую компанию Axiom Space по бартеру купило место в космическом корабле "Союз 18" для астронавта Марка Ванде Хая. В обмен НАСА предоставит Axiom Space место на американском коммерческом корабле в 2023 году.

НАСА очень надеялось, что к настоящему времени в программе доставки астронавтов на МКС ему больше не нужно будет использовать "Союзы". По планам ведомства, в 2021 году SpaceX от Crew Dragon и Starliner от Boeing должны были доставлять экипажи НАСА (и других) на МКС и обратно, но выявилась полная неспособность Boeing довести проект Starliner до успешного финала, а SpaceX далёк от совершенства.

В последние месяцы участились переговоры между двумя странами не о покупке мест, а об обмене ими ради эффективности и своевременности полётов. Но "Роскосмос" завил, что пока американские корабли не столь надёжны, чтобы прибегать к их услугам.

Поэтому полет, которым будет лететь Ванде Хей, определенно не является частью этих переговоров.

Это и подтвердил и глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Батут" их, по всей видимости, работает так себе. Полеты на МКС нестабильны, потому и возникла крайняя необходимость подстраховаться и отправить своего парня на нашем корабле, чтобы не оставить станцию (их сегмент) вообще без присмотра", — написал Рогозин на своей странице в Facebook.

Рогозин добавил, что полученные от этого средства госкорпорация вложит "в новые разработки".

Запуск корабля "Союз МС-18" ракетой-носителем "Союз-2.1а" намечен на 9 апреля с космодрома Байконур. Партнерами Ванде Хая по экипажу станут россияне Олег Новицкий и Петр Дубров.

Заметим, что сферу сотрудничества в области космонавтики США аккуратно выводят из своих санкций против РФ.

Axiom Space располагается в Хьюстоне, штат Техас. Фирма, основанная бывшим руководителем НАСА Майклом Суффредини в 2016 году, в прошлом месяце привлекла 130 миллионов долларов для своего бизнеса, отправляющего туристов на космическую станцию, и она надеется, что, в конечном итоге, развернет собственную орбитальную платформу.

Компания отказалась сообщить, сколько она заплатила за полет на "Союзе". В последний раз НАСА заплатило за место в российском корабле 90,3 миллиона долларов. Расчетная стоимостью места на Crew Dragon — 60 миллионов долларов. То есть, НАСА в убытке?

На этой неделе Россия и Китай объявили о планах построить исследовательскую станцию на Луне или на её орбите. Этот проект будет конкурентом программы Artemis, разрабатываемых США и их международными партнерами, включая Канаду, Европу и Японию. Меморандум о взаимопонимании между Москвой и Пекином является последним признаком того, что Россия видит свое будущее в космосе, в первую очередь, как совместные усилия с китайской космической программой, а не с НАСА — своим главным партнером последних 25 лет.

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