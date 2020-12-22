США неожиданно ударили по самым технологичным отраслям России

США усилили экспортный контроль над своими технологиями, которые передаются в Россию, Китай и Венесуэлу. Россия уже семь лет готовится к этому, есть ли результат?

Трамп грозится ввести санкции против Министерства обороны России, “Роскосмоса” и “Росатома”

США подозревают гражданские компании в работе на Минобороны РФ

Сорок пять российских предприятий и ведомств попали в санкционный список Минторга США, как "конечные пользователи военного назначения". Другими словами, эти компании якобы имеют связи с Минобороны РФ, что не позволяет им, согласно Правилам экспортного контроля, покупать широкий спектр американских товаров и технологий.

Это, среди прочих, гражданские предприятия: "Гражданские самолеты Сухого", "Иркут", "Туполев", РКЦ "Прогресс" (предприятие Роскосмоса), Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИмаш, головной научный институт Роскосмоса), Объединенная авиастроительная корпорация, которая входит в "Ростех", Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики имени Духова (предприятие Росатома) и др.

Американский Минторг отметил, что эти компании, являются "военными конечными пользователями", и это делает их объектами экспортного контроля.

Фактически, физическим и юридическим лицам США запрещено "экспортировать, реэкспортировать или передавать иным образом структурам" из чёрного списка товары и технологии без особого разрешения правительства США. То есть, например, если американские технологии или комплектующие присутствуют в проектах Росатома, Роскосмоса или Ростеха, то поставщики обязаны будут получить специальную лицензию в Минторге США или выйти из проектов.

"Министерство признает важность использования своего партнерства с американскими и мировыми компаниями для борьбы с усилиями Китая и России по привлечению американских технологий для своих дестабилизирующих военных программ", — говорится в заявлении Минторга США.

США ведут гибридную войну с Россией

Как сказал "Правде.Ру" эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин США этим решением убирают конкурентов с рынка вооружений и не только.

Эксперт рассматривает эти действия, как элемент гибридной войны США против России и Китая за то, что они "поднимаются в плане целостности, единства, в экономическом плане, в международном плане, в плане безопасности".

Рогозин в панике

О том, что санкции больно ударили по Роскосмосу говорит письмо главы Росатома Дмитрия Рогозина руководителю НАСА Джиму Брайденстайну.

В нём он просит сообщить о планируемых действиях, которые НАСА будет предпринимать в целях предотвращения срывов сроков в работе МКС. Рогозин пояснил РИА "Новости", что ЦНИИмаш — это головной отраслевой научный институт, в состав которого входит Центр управления полетами МКС, где постоянно находится группа специалистов НАСА.

"Им ли не знать, что там нет ничего, что могло бы связать этот институт с военными исследованиями?" — заметил гендиректор.

Комментируя требовательное письмо Рогозина к NASA, Андрей Кошкин отметил, что Пентагон "подминает все проекты NASA под себя", а санкции не дадут развиваться гражданским совместным проектам.

"Рогозин надеется, что те договоренности, которые были и которые существуют между Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией в космической отрасли должны быть в приоритете. Хотелось бы рассматривать такие заявления эффективными. Но мне кажется, что в сложившейся ситуации его требования чрезмерно амбициозны", — сказал эксперт.

Ограничения больно ударят по авиапрому

Ограничения также ударят и по авиапрому, так как в самолёте МС-21 используется не только американский двигатель, который теоретически можно заменить на разрабатываемый российский ПД-14, но и множество других американских комплектующих. Немало их и в SuperJet. Эти проекты разрабатывает ОАК "Иркут", попавшая под санкции. В этом плате Росатом гораздо менее уязвим, обладая полностью отечественными технологиями и комплектующими к ним.

Пострадает и оборонка

Полный перечень иностранных технологий и комплектующих используемых в российской оборонке секретен, но отечественные самолеты и ракеты далеко не всегда полностью локализованы, особенно в части электроники. Импортные западные комплектующие используются в производстве процессоров, РЛС для новейших кораблей и самолетов-истребителей, тепловизоров для танков, двигателей и так далее.

Крымские события уже семь лет как заставляют работать над импортозамещением. Так, ОАО "Климов" освоило производство газотурбинных двигателей для вертолетов, но уже сейчас очевидна проблема с производством новых редукторов. Нет в России и технологии производства кремниевых кристаллов для процессоров. Они производятся на Тайване.

Ответ — в кооперации с Китаем, Индией и другими

Но сдаваться ни в коем случае нельзя. Цель США — заставить страны "проводить реформы" по их лекалам, но результат всегда один: коллапс экономики, социального обеспечения, стагнация, ужасный разрыв в доходах. В "демократизированных" странах наступает кризис, и единственными победившими оказываются компании из США.

России, по мнению Андрея Кошкина, надо идти по пути поиска новых договоров с партнёрами, проектов импортозамещения, что позволит "восполнить эти ниши, которые Соединенные Штаты Америки вышибают дубиной путем своих санкций".

"Мы не должны упускать свой рынок, в том числе экспортный. Много там соответствующих секторов, которые можно наполнять своей продукцией, не подвергаясь санкциям со стороны Соединенных Штатов Америки", — сказал Андрей Кошкин.

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