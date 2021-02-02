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Рогозин: нет смысла участвовать в лунной гонке с США

Наука » Технологии

Россия не будет участвовать в новой лунной гонке с США, пока не будет обозначен "призовой фонд". Такое заявление сделал генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Рогозин утверждает, что вёл диалог с американскими политиками и специалистами в области космоса, однако они не могут внятно объяснить, зачем им опять понадобилось на Луну.

"На мой простой вопрос бывшему главе НАСА Джиму Брайденстайну, если вы еще раз сядете на поверхность Луны, то вы лишь докажете, что наконец-то достигли возможности своих же технологий 70-летней давности, Джим лишь тяжело вздохнул. Поэтому я и говорил публично пару раз, что ни в какой гонке к Луне мы участвовать не будем, пока не поймем смысл призового фонда", — отметил Рогозин.

Автор: Алексей Корнеев, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Владимир Губарев
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