Рогозин: нет смысла участвовать в лунной гонке с США

Россия не будет участвовать в новой лунной гонке с США, пока не будет обозначен "призовой фонд". Такое заявление сделал генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Рогозин утверждает, что вёл диалог с американскими политиками и специалистами в области космоса, однако они не могут внятно объяснить, зачем им опять понадобилось на Луну.