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НАСА намерено сократить сотрудничество с Роскосмосом

Наука » Экология » Космос

С момента запуска Международной космической станции в 1998 году Роскосмос и НАСА совместно работали над её обслуживанием. Сейчас американское космическое агентство рассматривает возможность сокращения своего представительства в России.

НАСА намерено сократить сотрудничество с Роскосмосом

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

В настоящее время сотрудники НАСА размещены в российском Центре Подготовки Космонавтов под Москвой, а также в Центре управления полетами и Институте биомедицинских проблем.

По словам источника РИА, большинство сокращений ожидается в Центре Подготовки Космонавтов в связи с "прекращением регулярных полетов американских астронавтов на российских космических кораблях "Союз".

  • С 2011 по 2020 год США "Союз" был единственным средством для американцев добраться до Международной космической станции (МКС).
  • В прошлом году экипаж SpaceX Илона Маска Dragon позволил США российского корабля.

Официально Роскосмос еще не получил уведомления о намерении НАСА сократить свой персонал, дислоцированный в стране.

В прошлом году Роскосмос заявил, что может запустить собственную орбитальную станцию после 2024 года. Ожидается, что МКС будет работать до 2030 года, но Москва считает, что она разрушается быстрее, чем ожидалось, и, возможно, потребуется заменить ее гораздо раньше.

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Владимир Губарев
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