С момента запуска Международной космической станции в 1998 году Роскосмос и НАСА совместно работали над её обслуживанием. Сейчас американское космическое агентство рассматривает возможность сокращения своего представительства в России.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
В настоящее время сотрудники НАСА размещены в российском Центре Подготовки Космонавтов под Москвой, а также в Центре управления полетами и Институте биомедицинских проблем.
По словам источника РИА, большинство сокращений ожидается в Центре Подготовки Космонавтов в связи с "прекращением регулярных полетов американских астронавтов на российских космических кораблях "Союз".
Официально Роскосмос еще не получил уведомления о намерении НАСА сократить свой персонал, дислоцированный в стране.
В прошлом году Роскосмос заявил, что может запустить собственную орбитальную станцию после 2024 года. Ожидается, что МКС будет работать до 2030 года, но Москва считает, что она разрушается быстрее, чем ожидалось, и, возможно, потребуется заменить ее гораздо раньше.
Читатели газеты Daily Mail не смогли бы даже представить себе, чтобы премьер-министр Великобритании Борис Джонсон окунулся в ледяную воду, как президент России.