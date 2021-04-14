Яков Кедми: Теперь в Латвии будут есть импортные шпроты, а железные дороги разберут на металлолом

Латвия — абсолютно нецивилизованная страна, как и вся Прибалтика. Так назвать власть хамов и нацистов можно только в издёвку. Сотрудничать с такими странами, которые постоянно стремятся ставить палки в колёса, себе дороже. Они много раз не только морозили себе уши назло России, но и стреляли себе в ноги. Могут сделать контрольный выстрел.

Пора их списывать с карты. Время подачек кончилось. С протянутой рукой — на Запад. Россия больше не подаёт. Обо всем этом и многом другом Инне Новиковой рассказал израильский государственный деятель, дипломат, бывший руководитель спецслужбы "Натив" Яков Кедми.

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— Яков Иосифович, наши эксперты ведут дискуссии о том, можно ли решать с помощью бизнеса некие политические проблемы. Например, Латвия недавно очень удивилась и возмутилась, что мы полностью прекратили транзит через их морские порты. Хотя вроде бы достаточно цивилизованная Латвия много лет ведет последовательную антироссийскую политику.

Но по мнению, не только прибалтийских властей, но и ряда наших аналитиков, это никак не должно влиять на бизнес. Недавно Чехия демонтировала памятник Коневу. Правильно ли будет прекратить с ней отношения? Надо ли пытаться дружить с теми, кто последовательно проводит оголтелую антироссийскую политику?

— Во-первых, называть сегодняшнюю Латвию цивилизованной страной, поведение латвийских властей цивилизованным — это просто издеваться над понятием "цивилизация".

Во-вторых, у нее претензии к тому, что предпринимают против них в ответ, реагируют на их же экономические шаги по отношению к России. Россия теперь просто делает то же самое, в том же поле, чем они занимались все время. Поэтому они — последние, которые могут говорить об этом.

Умственные способности некоторых властей

Латвия, Литва, Эстония давно предприняли экономические шаги, чтобы попытаться подорвать экономику России. Конечно, они тем самым нанесли больше вреда самим себе. Это ясно говорит об их умственном развитии и их понимании, что такое экономика и политика.

Как страна должна реагировать на какие-то выпады против нее, зависит от самой страны, от того, насколько это соответствует ее целям. Понятно, что реакция на снос памятника Коневу должна была быть другой. Но то, что продемонстрировали на инциденте с больным деменцией в Белом доме, и то, что сказали Лавров и Путин, показывает, что Россия всегда учитывает, не приведет ли ответ к обострению отношений.

И если этот шаг приведет к дополнительному обострению отношений, очень часто Россия воздерживается, потому что она считает, что обострение отношений не отвечает ее интересам. Дипломатия — это не вопрос справедливости.

— А оскорбление не ведет к обострению отношений?

— На это оскорбление Россия ответила очень и очень натурно и цивилизованно. Переводить это оскорбление, такое хамство в область политики, результаты которой могут не соответствовать интересам России, нет никакого смысла.

Задача президента России — продвигать интересы его страны. Соблюсти приличия и дать интеллигентный ответ на хамство — он это сделал. Ответить более резко — это значит сделать действия, которые сегодня не соответствуют интересам России. Вот и все.

Это — не задворки рынка, где каждый хамит другому. Это — не торговки на базаре, где одна кричит другой: твоя мама селедкой торговала, у тебя муж — пьяница, а ты сама — такая-то-растакая-то… Это — не такой рынок.

— А хам поймет вежливый ответ?

— Международная политика — это совершенно другое. На этой сцене не говорят, лишь бы сказать, не говорят, лишь бы унизить. Не делают что-то демонстративно просто так. Каждое действие имеет какую-то конкретную цель.

Россия не хамит

И если результат этих действий служит на пользу интересов государства, соответствует им, и цена соответствует, то делается. Если нет — то и действий нет. Только для того, чтобы кто-то не сказал, что на хамство надо было отвечать хамством, нет.

Слава Богу, что Россия себя так ведет. Интересы России пострадали от того, что этот хам из Белого дома сказал? Нет. Пришлось ему с этого дерева слезать.

Не дать балтийским странам получать выгоды за счет России в ответ на их террористические действия — справедливо и правильно. Чем меньше они будут наносить экономический ущерб России, тем лучшее для России, это в ее интересах.

Теперь в Латвии будут есть импортные шпроты. Приятного им аппетита. И их порты будут простаивать, их железные дороги можно разобрать на металлолом. Пожалуйста.

— Раньше они разобрали VEF, теперь придётся закрывать рыбоперерабатывающие заводы.

— Да. Почему Россия должна потворствовать их хамству и вредительству? Почти 20 лет экономика Латвии жила за счет переброса денег из российских банков через латвийские. Приличная часть этих денег была преступной.

Через литовские и эстонские банки — тоже, но меньше, в основном они шли через латвийские банки. Это должно было закончится окончательно и навсегда.

Нет Советского Союза. Теперь живите сами. С протянутой рукой обращайтесь на Запад, а не на Восток. Милости Россия не должна подавать, особенно этим хамоватым ублюдкам с пронацистскими настроениями, с почитанием нацистов.