Яков Кедми: Россия верно идет к главной цели — независимости

Россия медленно, но твердо и верно идет к главной цели — независимости. В военном плане цели уже достигнуты. Санкции и всяческое противодействие тоже способствовали усилению России. Запад наступает на старые грабли. Стоит России ему поверить, решить, что там тоже хотят дружить и сотрудничать к всеобщей пользе, западные власти сразу же начинают шельмовать, обманывать и пытаться разодрать Россию полностью.

Поначалу даже удаётся в этом направлении продвинуться. Но потом и у нового поколения в очередной раз обманутого народа открываются глаза. Россия понимает, что её опять обманули и начинает противодействовать. Неужели на Западе забыли, что нельзя злить Россию?

Ведь когда русский народ озлобится, он обязательно вернёт своё! А с каким разбитым корытом тогда останется Запад?… Обо всем этом и многом другом Инне Новиковой рассказал израильский государственный деятель, дипломат, бывший руководитель спецслужбы "Натив" Яков Кедми.

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— Яков Иосифович, вы сказали, что Китай, в отличие от России, отвечает на санкции неадекватно, когда захочет и так, чтобы неповадно в следующий раз было. Почему российские власти никак не могут этому научиться?

И почему американцы продолжают вводить санкции, если польза от них — весьма сомнительна? Как вы оцениваете нынешний расклад сил в этом противостоянии?

— Почему одни не научатся, а другие продолжают, я не знаю. Могу только предполагать. Они что, читать не умеют, у них проблема с оценкой ситуации? — Достаточно ответить на вопросы, ответы на которые очевидны.

Каково было положение России в 2014 году и сегодня? Какова была абсолютная и относительная к Европе и к США военная мощь России? Где, как и какие российские войска стояли в 2014 году и в 2021? Какие вооружения есть сегодня по количеству и качеству у России?

А в течение ближайших трех лет это будут совершено другие вооружения, говоря стратегически. Вся картина поменяется в корне. И сегодня идёт развитие и продолжение ситуации с 2014 года. О каком ослаблении кто-то может говорить?

Как выглядит сегодня российская экономика? Насколько она устойчивее, чем была в 2014 году? Особенно после того экономического кошмара, который недавно прокатился по всему миру, тем более карантинных запретов?

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Россия усиливается и двигается к цели

То, что в России полно недостатков — да. То, что многие вещи можно было сделать раньше и лучше — да. Но это все равно, что стоять и плакать, почему стакан полупустой. Или наполнен наполовину. Но гораздо лучше и полезней — продолжать его наполнять.

Россия медленно, но верно усиливается, продвигается к тому положению, которому была поставлена цель — независимость экономическая и технологическая.

Сегодня Россия ее еще не достигла полностью. В военном отношении она этого уже достигла и будет еще сильнее. Достаточно взглянуть, какие вооружения вступают в строй, поступают в войска сегодня и в следующем году.

Я уже не говорю о том, какие разрабатываются. Эффективность тех, которые сегодня в разработке, их критическое значение, не меньше тех видов вооружений, если не больше, которые обнародовал президент России в 2018 году.

Россия — вежлива и снисходительна

Так что надо смотреть на положение реально. Да, Россия не хочет сегодня обострения отношений с США. И даже на хамство американского маразматического президента Россия ответила вежливо, со снисхождением.

Ну, а что можно взять от старого больного человека? Пожелали ему здоровья, и все. Все повторяют: мы не хотим обострений. Но если вы хотите, то — пожалуйста. Вот и все.

А те умники, которые говорят, Россия сейчас должна ответить более резко, просто не думают о последствиях, зачем и для чего это нужно и какой будет результат?

Именно так делает руководство США. Американцы не думают и не просчитывают результаты своих действий. А если просчитывают, то ошибаются.

Об этом говорят неудачи всей американской политики в любой точке земного шара — от Крыма, Украины, и до Китая, Северной Кореи. Я уж не говорю про Ближний Восток, это — вообще мрак.

Россия просчитывает. Россия просчитывает, потому что ее планы рассчитаны, пусть не так долговременно и тщательно, как у Китая, но стратегически на много лет вперед. И даже если делаются какие-то ошибки — Украина была большой ошибкой в свое время, но чтобы исправить ее, не было у России тогда достаточных сил.

Она исправила ее в критическом направлении — сохранила Черноморский флот, вывела российский флот в Средиземное море и установила базы в Сирии, а теперь — уже и дальше. Так что это — обычное естественное развитие нормального, крепкого и здорового государства.

— Вы говорите, что американцам не нужны реальные причины, чтобы ввести санкции, они захотят — и так это сделают.

— Конечно, им не нужна причина, если они посчитают, что так им будет выгодно, а повод они найдут всегда.

— Но, тем не менее, на какие-то действия они действительно не могут не реагировать. Они не могли не среагировать, например, на события в Крыму — его возвращение в Россию.

— В любом случае все эти санкции так или иначе были бы. Повод у них всегда найдется.