Анастасия Волочкова получила травму на Мальдивах: поездка на дачу не удалась

Анастасия Волочкова, наслаждаясь отдыхом на Мальдивах, столкнулась с неприятной ситуацией, когда комар укусил её прямо в глаз.
Инцидент привел к аллергической реакции и отеку, что особенно огорчило балерину, поскольку она не сможет делать фотографии для своих поклонников
. Волочкова, регулярно посещающая Мальдивы и называющая их своей "дальней дачей", в этот раз не раскрыла имя своего спутника, сопровождавшего её в поездке.
Продюсер Иосиф Пригожин поделился праздничным контентам с торжества, посвященного 57-летию Филиппа Киркорова.