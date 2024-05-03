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Анастасия Волочкова получила травму на Мальдивах: поездка на дачу не удалась

Неприятный инцидент: Анастасия Волочкова столкнулась с комарами на Мальдивах

0:31
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова, наслаждаясь отдыхом на Мальдивах, столкнулась с неприятной ситуацией, когда комар укусил её прямо в глаз.

Неприятный инцидент: Анастасия Волочкова столкнулась с комарами на Мальдивах
Фото: Wikipedia by Gzzz is licensed under CC BY-SA 4.0

Инцидент привел к аллергической реакции и отеку, что особенно огорчило балерину, поскольку она не сможет делать фотографии для своих поклонников

. Волочкова, регулярно посещающая Мальдивы и называющая их своей "дальней дачей", в этот раз не раскрыла имя своего спутника, сопровождавшего её в поездке.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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