Анастасия Волочкова получила травму на Мальдивах: поездка на дачу не удалась

Неприятный инцидент: Анастасия Волочкова столкнулась с комарами на Мальдивах

0:31 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова, наслаждаясь отдыхом на Мальдивах, столкнулась с неприятной ситуацией, когда комар укусил её прямо в глаз.

Фото: Wikipedia by Gzzz is licensed under CC BY-SA 4.0

Инцидент привел к аллергической реакции и отеку, что особенно огорчило балерину, поскольку она не сможет делать фотографии для своих поклонников

. Волочкова, регулярно посещающая Мальдивы и называющая их своей "дальней дачей", в этот раз не раскрыла имя своего спутника, сопровождавшего её в поездке.