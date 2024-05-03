Почему зубная паста не помогает избавиться от прыщей: разъяснение от экспертов

Использование зубной пасты против прыщей: почему это плохая идея?

1:19 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Интернет полон лайфхаков для улучшения внешнего вида и один из них утверждает, что нанесение зубной пасты на прыщи помогает избавиться от них . Однако это один из тех методов, которые следует забыть. Дерматологи портала byrdie.com подтверждают, что использование зубной пасты для лечения прыщей может нанести вред вашей коже.

Фото: Flickr: Ава Удивила by Дэн Дзен is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic.

Во-первых, она обычно содержит компоненты, которые могут пересушить эпидермис, такие как пищевая сода, спирт, перекись водорода и лауретсульфат натрия. Ваша кожа гораздо более нежная, чем ваша эмаль, поэтому использование зубной пасты на лице может нарушить рН-баланс и вызвать раздражение.

Кроме того, антибактериальные свойства зубной пасты не оправдывают ее использование для борьбы с прыщами. Даже если раньше они содержали триклозан, который убивал бактерии, вызывающие акне, его использование в косметических средствах запрещено из-за сомнений в безопасности этого компонента.

Таким образом, использование зубной пасты для лечения прыщей - это неэффективно и может нанести вред вашей коже. Лучше обратиться к специальным средствам для ухода за проблемной кожей, разработанным специально для этой цели.

ПРАВДА ИЛИ ЛОЖЬ? ЗУБНАЯ ПАСТА ОТ ПРЫЩЕЙ