Яков Кедми: США не готовы к обострению отношений с Россией

США в последние годы вложились в подготовку армии Украины. Только вот сама американская армия ни разу не выигрывала войн у хотя бы относительно подготовленного противника. Придётся очень сильно напрячься, чтобы вспомнить хотя бы выигранные американцами сражения. Какие армии готовили американские военспецы? Почему эти доблестные армии потом долго и упорно бежали с поля боя? На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой ответил израильский государственный деятель, дипломат, бывший руководитель спецслужбы "Натив" Яков Кедми.

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— Яков Иосифович, вы сказали, что военные формирования республик Донбасса справятся с ВСУ совершенно спокойно, у украинских отморозков нет никаких шансов. Поэтому на авантюры пусть идут. А политические заявления Киев делает для внутренних разборок. Но ведь это — крайне безответственный шаг. В такой ситуации очень опасно даже заявлять о возможной войне.

Мы видим в течение многих лет, что у Украины нет собственной международной политики, она действует по указке вашингтонского обкома. Неужели Зеленский может самостоятельно принять такое решение об увеличении напряженности с Россией, не спросив американцев?

— Они не в состоянии принять ни одного решения вообще, по определению. Его мозговое право и его способности не позволяют ему принимать какие-то решения. В отношении безответственности — все хуже некуда. За последние 7-10 лет какой руководитель Украины или украинский политический, государственный деятель сделал хоть одно заявление, исходя из чувства ответственности?…

Украина — беспредел безответственности

Никогда не было никаких заявлений из чувства ответственности. Там все делается абсолютно безответственно. И удивляться можно будет, если кто-то из нынешней украинской власти или элиты политической сделает какое-нибудь заявление, которое можно расценивать как ответственное.

До сих пор все они были безответственны, прежде всего, по отношению к самой Украине и к народу Украины, и к интересам Украины. Так что это — их обычное явление, на другое они просто не способны.

США в таком не заинтересованы, они боятся, и справедливо, конфликта, который может привести к резкому обострению отношений с Россией на грани военных действий. У США нет никаких сил и возможностей вмешаться военным путем в ситуацию на Украине.

— Вы сказали, что украинская армия слабо подготовлена.

— Это — да. Она намного хуже подготовлена, чем она должна была быть и даже могла быть даже в нынешних условиях.

— Мы все видели кадры 2014 года, когда они в каких-то домашних обносках, вязаных шапочках бегали. Это было, несмотря на трагичность событий, прямо забавно. Но ведь за это время американцы вложили достаточно много сил и средств в вооружение и обучение украинских солдат.

Может быть, сейчас ВСУ — уже не настолько слабы и военные хотя бы как-то подготовлены? Насколько украинская армия все-таки боеспособна?

— Какую армию подготовили американские специалисты, чтобы она была боеспособна?… Как они подготовили иракскую армию, когда бандиты на джипах, террористы, гнали ее до Багдада? Как они подготовили эту армию?

Какую вообще армию хоть где-нибудь в мире американцы подготовили, чтобы она проявила после обучения американцами высокую боеспособность? Покажите мне. Одну какую-нибудь. Где-нибудь.

— Но хотя бы свою армию они подготовили?

— А разве американская армия побеждала? Где и кого она побеждала, когда?

— Она хорошо умеет бомбить города и села. В Югославии и по всему миру мы это видели.

— Это — да. Только так. Японцы их били, корейцы их били, китайцы их били, сомалийцы их били, арабы их били. Кто их не бил? Они умеют воевать с туземцами, да. Они умеют воевать со слабыми государствами.

"Победы" славной американской армии

Когда они пригоняют авианосцы и тысячи танков, чтобы воевать с армией, вооружение которой на три поколения старее. Это — да.

Где и когда американская армия добивалась какой-нибудь победы на поле боя против хоть сколько-нибудь достойного противника?… Нет такого.

В морских боях с японцами — да. А на суше? Во Второй мировой войне покажите мне одно сражение, в котором победила — серьезно — американская армия немецкую. Одно!

Их нет от Второй мировой войны до сегодняшнего дня. Где и когда они воевали против серьезной армии? Где и когда они кого-то обучили? Они обучили великолепно армию Южного Вьетнама.

А потом увозили их генералов в последний день из Сайгона на вертолетах. Они хорошо подготовили армию Южной Кореи. Только северокорейская армия дошла почти до конца Корейского полуострова.

"Великие" победы

С маленькой соседней Гренадой они справились, с Панамой справились. А где еще?… У американских генералов, конечно, грудь увешана орденами или планками, отличная форма и хорошая выправка — ну и что? Это же совершенно ни о чем не говорит.

То, что у них армия богатая — да. То, что она сегодня способна воевать против серьезного противника — это требуется доказать. Таких доказательств не было и нет.

По крайней мере, американские генералы не хотят это проверять на поле боя. Вот почему-то им не хочется. И меньше всего им хочется сталкиваться с российской армией.