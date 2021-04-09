НАТО окружает "Северный поток-2"

Пусть американцы истерят, но "Северный поток-2" будет достроен. Какие варианты действий против него остаются у США? Почему американцам, англичанам и коллективному Западу для санкций не нужны причины? А повод эти давние мастера провокаций создать сумеют. Почему теперь Ирану санкции — уже совершенно по боку? Как на них отвечает Китай? На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой ответил израильский государственный деятель, дипломат, бывший руководитель спецслужбы "Натив" Яков Кедми.

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— Яков Иосифович, в "Северный поток-2" вложено огромное количество денег и политического влияния. Хотя есть мнение, что он, может быть, не так уж и нужен. Американцы с самого начала вводили санкции, а сейчас начали особенно активно давить.

В последнее время постоянно идут прямые ультиматумы и угрозы руководителям, компаниям и даже государствам, которые все-таки участвуют, несмотря ни на что, в этом строительстве. Появилась информация о том, что в зоне строительства "Северного потока-2" появляются иностранные военные корабли, подводные лодки всплывают неожиданно.

Это — нейтральная зона, но на несколько километров не должно быть судов, не участвующих в стройке. Уже были опасные инциденты, возможны столкновения. В общем положение сложилось очень напряженное. Что делать в этой ситуации?

— Во-первых, я очень люблю это выражение — "есть мнение". Есть мнение, что Земля плоская и стоит на трех слонах. Полно в мире всяких идиотов, даже профессоров, которые придерживаются этого мнения. Они печатают свои научные изыскания. И у них есть международные конференции на эту тему. "Есть мнение". — Ну и что с того?… Определение о том, что "есть мнение", ни о чем не говорит.

Дураков, идиотов, подлецов и просто мошенников — и от науки, и от политологии, в мире сколько угодно. Так что тот факт, что у кого-то есть какое-то мнение, совершенно ни о чем не говорит.

Во-вторых, у "Северного потока-2" — две ветки, строительство первой заканчивается в этом месяце. Со всеми криками, со всеми истериками. Уже скоро первая ветка будет готова. Вторая тоже строится. Она будет закончена в течение двух месяцев с небольшим.

Американские надежды

Так что американцы пусть кричат и психуют, и вообще делают что угодно. Реально у них в руках остается все меньше возможностей, и они будут все уменьшаться. На что они надеются?

Сейчас у них есть три варианта действий:

Первое — помешать и торпедировать сертификацию законченного газопровода, не дать его сертифицировать.

Газопровод будет закончен. Железки и все остальное будет собрано, трубы будут работать. Он будет в рабочем состоянии.

Американцы, конечно, будут мешать его запуску. Они смогут помешать его включению в работу, но только до зимы. Зимой будет холодно в Европе. И если они упрутся и не дадут ему сертифицироваться, а европейцы сдадутся, то они зимой начнут замерзать, так же как в эту зиму, без газа.

Второй вариант — у американцев есть надежда, что Меркель уйдет в августе, в сентябре придут новые власти, и с ними, может быть, можно будет договориться.

И третий, запасной вариант, который тоже американцы прорабатывают, говорят с немцами — хорошо, давайте договоримся так, что "Северный поток-2" начнет работать при полных абсолютных гарантиях, что не пострадает поток газа через Украину. Все. Первая и последняя санкция.

Поводы для санкций

По поводу санкций в отношении России. Если кто-то думает, что для того, чтобы вводили те или иные санкции, США нужна какая-то реальная причина, то он ничего не понимает, не делал выводов из истории.

США для того, чтобы ввести новые санкции, нужна только одна вещь — возможность их вести и оценка того, что они приведут к желаемому результату. И если они приводят к этому результату, они вводят эти санкции.

А повод найдется — любой. Так что санкции США против России не зависят от политики России. Они зависят от оценки США возможности и эффективности этих санкций, вот и все.

Извечные провокаторы

Придуматься ту или иную провокацию, чтобы она дала предлог для санкций — ну, кого мы будем учить? Англичан? Американцев? Сколько в мире авантюр, провокаций они провели для того, чтобы что-то подтвердить и дать предлог своим агрессивным действиям?

По всему миру. Сотни! Так что не надо быть наивными и думать, что им нужна какая-то причина.

Если они не вводят другие санкции, то они считают, что ввести их будет сложно, а желаемого эффекта они не получат. Вот они ввели санкции против Ирана — и что? Теперь придут сдаваться и отменять все санкции. А у них выхода нет.

А если не придут — так и ладно, никому до них нет дела. После соглашения уже подписанного с Китаем Иран может совершенно спокойно смеяться над американскими санкциями.

И что они дальше сделали? Они попытались ввести санкции против Китая. Получили в ответ. С процентами. Китай, в отличие от России, не отвечает адекватно, он отвечает неадекватно.

Китай отвечает, когда он хочет. И отвечает так, чтобы неповадно в следующий раз было. В России есть проблема санкций, но не надо ее преувеличивать. А платят сегодня только за слабости России.