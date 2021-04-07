Донбасс справится с Украиной без России

В эфире программы "Необычная неделя" израильский государственный деятель, дипломат, бывший руководитель спецслужбы "Натив" Яков Кедми рассказал главному редактору интернет-издания "Правда.Ру" Инне Новиковой о последних событиях и их возможном развитии. Намечается ли война России и Украины? Дадут ли отмашку американские хозяева? Есть ли у ВСУ шанс против ЛДНР? Где остановятся военные Донбасса?

— Яков Иосифович, начнем с ситуации на юго-востоке Украины. Ожидаемо возникло напряжение. Киев активно говорит о невозможности выполнения минских соглашений, Украина подогнала много военной техники. Насколько это связано с появлением нового президента США, какими-то другими событиями?

С российской стороны в Крым тоже прибыла военная техника. Пресс-секретарь президента в очередной раз комментировал, что иностранные государства не должны интересоваться тем, что происходит на территории Российской Федерации.

Многие эксперты говорят, что есть опасность активизации военных действий в Донбассе. В Киеве уже прогнозируют, что война начнется, как только высохнут дороги и закончится весенняя распутица. Как вы оцениваете эту ситуацию? Действительно ли все так опасно?

— Надо более реально смотреть на вещи. Во-первых, переброска войск в Крым — или это плановая переброска, которую просто ускорили, или в Крым ввели дополнительные войска, которые должны там быть, согласно дислокации российской армии.

Кто знает ответ на этот вопрос, может тогда сказать, войска в Крыму предназначены на случай конфликта с Украиной или просто из-за растущей напряженности ускорили комплектацию групп войск, которая должна стоять в Крыму. Каждый может спекулировать сколько хочет.

Украина активизирует дефрагментацию?

В отношении того, что происходит на Украине. Для того, чтобы начать военные действия, необходимо определенное соотношение сил и разрешение хозяина Украины начать военные действия.

Начало действий на Украине против Донбасса, как это справедливо определил президент России, может привести к прекращению существования Украины как государства. Это абсолютно точно знают и на Украине, и в Соединенных Штатах.

США оно надо?…

Военные действия, начатые украинскими отморозками, неважно, в армии они или вне армии, приведут к резкому обострению отношений между США и Россией на грани войны.

Вопрос: кто в этом заинтересован в США? Судя по тому, что происходит в США, последнее, что они хотят, это — военного конфликта с Россией. Вот это — последнее, что они хотят.

Внутри-зеленские разборки

Так что, скорее всего, то, что происходит сегодня на Украине — это внутри украинский конфликт, поскольку Зеленский катастрофически быстро теряет свою популярность среди населения, он решил как-то укрепиться.

Для этого надо создать вроде бы местную напряженность и развязать себе руки для расправы с оппозицией, которая набирает силы. Вот этому и служит вся эта политическая истерия, связанная вроде бы с Россией.

Это не говорит о том, что напряженная ситуация, когда собираются войска на границе, не может перейти к военным действиям. Может, конечно, потому что возможны всякие случайности.

Но я вижу, что на Украине происходит попытка внутренней расправы с оппозицией для укрепления авторитета и власти Зеленского на фоне полной катастрофы, которая там происходит.

Ведь Украина — уже явно на грани экономического и финансового краха, так и с точки зрения социальных и других служб, и всего, что хотите.

Возможно, там думают, что это обострение даже может помочь Украине, потому что на Западе подумают: раз Украина в таком тяжелом положении, ей угрожают, давайте все-таки ей поможем. Вот на это и направлена вся эта политическая кутерьма.

ВСУ против Донбасса

С чисто военной точки зрения Россия даже не обязана вмешиваться в конфликт на Украине. Потому что на сегодняшний день корпуса Луганской и Донецкой республик по своей огневой мощи артиллерии превосходят украинские войска, стянутые к границе, в три раза, по танковой мощи — почти в два раза.

По степени боеспособности и подготовленности вооруженных сил как Донецкой, так и Луганской области — намного превосходят украинские.

Это — не новобранцы, а люди, которые воевали, у которых срок военной службы как правило более десяти лет. Они намного более профессиональны, намного более слаженные, чем эти вчерашние новобранцы из-под Тернополя, Львова и любого другого места.

Боевой дух в Донецкой и Луганской областях несравненно выше. Они-то воюют за свой дом. А хлопцы из Тернополя за что будут умирать? Война-то — не в Тернополе, война-то — в Луганске.

Я уж даже не говорю о профессиональном уровне украинской армии сегодня. Она желает много лучшего.

Где остановятся ЛДНР

Так что в случае, если начнется конфликт, трудно будет сразу определить только одно: где остановятся танки Луганской или Донецкой области — на Днепре, в Николаеве или Одессе. Я не знаю. Именно об этом идет речь.

Вот если украинская армия попытается применять самолеты, тогда Россия решит эту проблему очень быстро. Авиацию применять не дадут, бомбить не дадут.

А со всем остальным сами Луганская и Донецкая республики справятся совершенно спокойно. Так что с военной точки зрения, я думаю, что у украинских отморозков нет никаких шансов. Но на авантюры пусть идут.