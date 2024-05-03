Эксперт предложил введение почасовой оплаты труда в РФ: как изменится рынок труда

Экономист предложил установить в РФ почасовую оплату труда

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов, выразил мнение, что введение почасовой оплаты труда в России может способствовать повышению производительности и эффективности работы предприятий.

Фото: flickr.com by Mike Schmid is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Он обсудил это в контексте предложения Главы думского комитета по труду Ярослав Нилова, об увеличении минимального размера оплаты труда с 19,2 тысяч до 30 тысяч рублей.

По словам Ордова, такое увеличение минимальной заработной платы может привести к тому, что работодатели начнут повышать зарплаты, что в свою очередь может отрицательно сказаться на деятельности некоторых предприятий.

В этой связи Ордов предложил рассмотреть возможность введения почасовой оплаты труда как альтернативу увеличению минимального размера оплаты труда.