Эксперт предложил введение почасовой оплаты труда в РФ: как изменится рынок труда

Директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов, выразил мнение, что введение почасовой оплаты труда в России может способствовать повышению производительности и эффективности работы предприятий.
Он обсудил это в контексте предложения Главы думского комитета по труду Ярослав Нилова, об увеличении минимального размера оплаты труда с 19,2 тысяч до 30 тысяч рублей.
По словам Ордова, такое увеличение минимальной заработной платы может привести к тому, что работодатели начнут повышать зарплаты, что в свою очередь может отрицательно сказаться на деятельности некоторых предприятий.
В этой связи Ордов предложил рассмотреть возможность введения почасовой оплаты труда как альтернативу увеличению минимального размера оплаты труда.
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