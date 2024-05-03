Эксперт предложил введение почасовой оплаты труда в РФ: как изменится рынок труда

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Экономист предложил установить в РФ почасовую оплату труда

0:53
Экономика

Директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов, выразил мнение, что введение почасовой оплаты труда в России может способствовать повышению производительности и эффективности работы предприятий.

Экономист предложил установить в РФ почасовую оплату труда
Фото: flickr.com by Mike Schmid is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Он обсудил это в контексте предложения Главы думского комитета по труду Ярослав Нилова, об увеличении минимального размера оплаты труда с 19,2 тысяч до 30 тысяч рублей.

По словам Ордова, такое увеличение минимальной заработной платы может привести к тому, что работодатели начнут повышать зарплаты, что в свою очередь может отрицательно сказаться на деятельности некоторых предприятий. 

В этой связи Ордов предложил рассмотреть возможность введения почасовой оплаты труда как альтернативу увеличению минимального размера оплаты труда.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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