Яков Кедми: Санкции сделали Россию сильнее

России надо было не дожидаться развала предприятий в бывших республиках и не зависеть от поставок важных составляющих, а создавать их производство у себя. Американцы уже реально ничего сделать не могут, а только топают ногами и угрожающе кричат, что есть мочи. Обо всем этом и многом другом Инне Новиковой рассказал израильский государственный деятель, дипломат, бывший руководитель спецслужбы "Натив" Яков Кедми.

Читайте начало интервью:

Донбасс справится с Украиной без России

Яков Кедми: США не готовы к обострению отношений с Россией

НАТО окружает "Северный поток-2"

Яков Кедми: Россия верно идет к главной цели — независимости

— Яков Иосифович, Россия заявила о том, что на Донбассе находятся граждане России, и что мы будем защищать своих граждан. Об этом неоднократно говорил Президент Владимир Путин и многие другие высокие руководители. Дай Бог, чтобы там все-таки ничего не произошло.

Тем не менее, если все-таки случится серьезное обострение, тем более, если ВСУ снова развяжет войну, попробует пойти в наступление, то американцы, наверное, должны будут как-то отреагировать, чтобы никто не подумал, что они слабы, поэтому промолчали в тряпочку.

Это мы можем сказать: здоровья тебе, старый дурак, коль уж совсем фильтровать базар не можешь. А у американцев с юмором — гораздо сложнее. Они же не могут промолчать в ответ на такие действия. Ведь они — известные главнюки…

— В том-то и дело, американцы показали как раз на украинском примере, что они — абсолютно беспомощные чтобы что-то сделать, хоть как-то воспрепятствовать России в Крыму.

Все, что они ни сделали, все их санкции, если говорить о публичной их сфере, ничего не стоят. Они только набрали воздуха в грудь и кричали, вот какие мы могучие, мы все у всех требуем и требуем…

Страшные американские рожи

В Новой Зеландии есть такой своеобразный полинезийский народ маори. Вот они всегда перед боем кричат, строят страшные рожи, угрожающие. Это — то же самое, что делают американцы сейчас.

США совершенно как маори себя ведут, только находятся на более высоком технологическом уровне. Ужасные рожи, пугающие, по их мнению, очень нужны в международных делах.

Как санкции повлияли на Россию

А теперь надо посмотреть, оказали ли какое-нибудь влияние все вместе взятые санкции на изменение российской политики? — Нет. Оказали ли эти санкции влияние на внутреннее положение власти в России? — Нет.

Сегодня экономическое положение в России после всех санкций намного более устойчиво, и Россия намного более сильна, чем была до их санкций.

Наоборот, слава Богу, санкции образумили многих в высшем российском руководстве, которые по наивной глупости до этого не обеспечили безопасность российской экономики, военно-промышленного комплекса, технологий и других сфер.

Россия потеряла время из-за власти торгашей

Десять лет потеряла Россия в строительстве флота из-за того, что какие-то "умные" головы полагались на украинские предприятия. Десять лет. Если бы не эта глупость, сегодня российский флот уже был бы совершено другим.

Десять лет страна потеряла! Посмотрите, что было тогда из-за этой глупости. Это, конечно, сильно сказывается и сейчас, но уже есть значительные шаги вперед в этом направлении. А до этого в России не развивали независимые собственные технологии. Потому что там сделать было подешевле.

А до этого долгое время вообще полагались на Запад, думали, что там — все самое лучшее, и оттуда все это лучшее на блюдечке дадут. Из-за этого еще уйму времени потеряли.

Когда торговцам дают определять государственную политику, так оно и будет. Они ищут где подешевле. Страну не сделает лучше, если делать там, где подешевле, страну сделает лучше и сильней то, что надо делать и развивать у себя.

И не надо разбазаривать. Оказалось, что все покупая то, которое там и подешевле, они экономический вред стране принесли в несколько раз больше. Я уж не говорю об их воровстве.

— При советской власти мы строили самые современные наукоемкие предприятия преимущественно не в России, а на территории братских союзных республик. А потом они пришли в упадок. Латвия уничтожила всю промышленность в угоду Западу, на Украине все разворовали.

Поэтому, конечно, России в любом случае надо было когда-то начинать-то создавать подобные высокотехнологичные предприятия у себя. Но в первое время после распада СССР, это было невозможно, а потом не посчитали нужным создавать новое, если такое же было у соседей.

— Это — пережитки советского периода. Украина ушла от России 30 лет назад. Конечно, в 90-е годы и в России тоже все только разваливалось и растаскивалось.

Но уже с 2000 года можно и нужно было перестраивать российскую промышленность для того, чтобы она не зависела ни от кого в проектировке и производстве своих вооружений. А не ждать, пока что-то произойдет на Украине через 14 лет.

— Но кто знал, кто думал, что так случится с Украиной?!… Уж она-то к России ближе некуда была.

— А вот думать было надо. Если кто-то говорит, что никто из тех, кто за это направление отвечает, об этом не думал, то сразу гнать их надо в шею.

Для этого власть существует, для этого руководство и предназначено, чтобы думать, оценивать, просчитывать, планировать и делать. А кто не способен — пусть идет в журналисты или в парламентарии.

— Кстати, вот вы невысоко ставите журналистов и депутатов, а чуть раньше обидели полинезийцев, говоря, что они вели себя, подобно американцам показывая, как они страшны.

— Я их обидел? Этим отличается их военное искусство. Маори действительно перед боем себя ведут, как тысячу лет назад делали все армии мира.

Американцы и сейчас так же себя ведут, это — да. Но военным такое поведение, тем более перед боем свойственно и даже нужно. Плохо, что американские политики высокого уровня часто ведут себя точно также…