Лукашенко отомстил: перевалки нефти в Клайпеде не будет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко реализует свое обещание о прекращении экспорта нефти через Клайпедский порт.

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Экспорт нефтепродуктов через Клайпеду отменён

Компания Klaipedos nafta заявила, что в этом году "Белорусская нефтеналивная кампания" (БНК) не будет экспортировать нефть через её терминал в Клайпедском порту. Об этом пишет Delfi. lt Это подтверждение информации, прошедшей в декабре прошлого года. БНК — дочернее предприятие ЗАО "Белорусская нефтяная кампания" — крупнейшего экспортера белорусских нефтепродуктов, с которым Klaipedos Nafta сотрудничает с 2016 года.

"В 2021 году мы не ожидаем стабильного потока белорусских нефтепродуктов через терминалы Klaipedos Nafta, что неизбежно означает дальнейшее давление на производительность компании и необходимость дальнейшей диверсификации деятельности и компенсации возможных потерь за счет оказания других услуг и экономии средств ", — сказал Дариус Шиленскис, генеральный директор Klaipedos Nafta .

Он сообщил, что в январе БНК экспортировала через Клайпеду небольшое количество нефти, проданной по предыдущим сделкам, но не планирует экспортировать их в феврале или позже, в соответствии с объявленными БНК тендерами.

Выручка нефтяных терминалов Klaipedos Nafta в прошлом году упала на 2% до 31,414 млн тонн.

Пострадают "Литовские железные дороги"

В начале января также стало известно, что БНК решила не продлевать долгосрочный контракт с компанией LTG Cargo "Литовских железных дорог" (ЛЖД), которая доставляла ее продукцию в Клайпедский порт. С января белорусские нефтяные грузы будут перевозиться только в соответствии с краткосрочными потребностями БНК. LTG Cargo и БНК договорились, что в январе будет перевезено около 60-70 тысяч тонн нефтепродуктов.

В 2019 году LTG Cargo перевезла около 2 млн. тонн нефти и нефтепродуктов БНК. Их доставляют по железной дороге с Мозырского НПЗ до терминалов морского порта Клайпеды.

Лукашенко переходит от слов к делу

Когда в августе прошлого года президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству страны представить предложения по перенаправлению коммерческих грузов из Клайпедского порта в другие порты, многие не верили, что это действительно произойдет. Об этом пишет литовское издание lrytas. lt в статье "Мстительное решение Лукашенко вывезти груз из Клайпеды ударит не только по Беларуси, но и по России" от 29 января.

Но на этой неделе из России пришло известие о том, что премьер-министр страны Михаил Мишустин приказал Министерству транспорта провести переговоры и подписать соглашение с Белоруссией о перевалке ее экспортируемых нефтепродуктов в российских портах.

Это все еще политическая игра или сигнал о том, что "мы переходим от слов к делу"?, — задается вопросом издание.

Россия и Белоруссия нашли приемлемое решение

Опрошенные lrytas. lt эксперты считают, что это политическое решение, не выгодное ни Белоруссии, ни России, ни Литве. Белоруссии — потому что через российские порты более дорогая логистика, а России, потому что она будет вынуждена представить БНК более выгодные условия, что в условиях кризиса означает значительные издержки для российского бюджета.

Однако замглавы Минтранса РФ Юрий Цветков заявил в ноябре, что российская сторона не будет делать скидки из бюджета для снижения стоимости транспортировки белорусских грузов в порты РФ. Замминистра отметил, что уже сейчас РЖД дают белорусским грузоотправителям 50-процентную скидку на транспортировку и увеличивать её не планируется.

Минтранс предлагает самой БЖД делать скидки, чтобы уравнять тарифы с российскими, а грузоотправителям — заключать контракты take-or-pay.

"Стоимость портовой перевалки зачастую выше (в российских портах, по сравнению с портами Прибалтики — Ред.) из-за небольшого количества долгосрочных контрактов take-or-pay, которые могли бы снизить эту стоимость. Пока таких контрактов нет", — заявил Цветков.

Он добавил, что белорусы могут построить свой терминал на российской Балтике.

Лукашенко одним из вариантов предлагает строительство морского терминала в Ленинградской области за счет сэкономленных средств российского кредита на возведение БелАЭС. Об этом он заявил на встрече с губернатором региона Александром Дрозденко 25 сентября. В свою очередь губернатор сказал, что Белоруссия могла бы войти в уже реализующиеся проекты в регионе, например в порту Усть-Луга.

Литовцы ответят за политическую близорукость своего правительства

Напомним, что политическое решение о приостановке транзита нефтепродуктов через Клайпеду Александр Лукашенко принял после того, как Вильнюс активно поддержал оппозиционные протесты, Светлану Тихановскую и санкции против Белоруссии.

Поэтому претензии надо предъявлять не к "мстительному" Лукашенко, а к близорукому президенту Гитанасу Науседе и литовскому правительству.

Что касается Литвы, то много потеряет не только порт, но и железные дороги и автоперевозчики.

"Перенаправление грузоперевозок по железной дороге, в том числе, экспорта удобрений за пределы Клайпеды нанесет ущерб Литве, поскольку на поток российских и белорусских товаров приходится около 42% всех грузооборота в Клайпедском порту. Мы менее зависимы, чем Латвия и Эстония, но зависимость все еще существует, и от этого зависят результаты как Клайпедского морского порта, так и "Литовских железных дорог", — сказала lrytas. lt Индре Гените-Пикчене, главный экономист компании INVL Asset Management.

По словам экономиста, в случае прекращения транспортировки "некоторых товаров" из Белоруссии через Литву больше всего пострадают порт, железные дороги и некоторые автотранспортные компании. Добавим, что это касается не только потери прямых доходов, но и рабочих мест, усиление напряжённости на рынке труда, оттока кадров.

Следующим шагом Минска, возможно, станет отказ Белоруссии от транспортировки через Клапеду калийных удобрений. Особенно, если ЕС наложит санкции на "Беларуськалий".

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