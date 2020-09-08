Мир живет не по Марксу: Белоруссия уйдет из Клайпеды

Переориентация белорусского экспорта из Клайпеды в Усть-Лугу не принесет Минску и Вильнюсу экономических выгод, но мир давно живет не по Марксу.

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Нефть из Белоруссии уходит в Усть-Лугу

Глава Минэнерго РФ Александр Новак рассказал, что Россия и Белоруссия до конца сентября проработают взаимовыгодные условия переброски белорусских нефтепотоков из портов Литвы в российские порты.

"Сейчас прорабатывается вопрос с тем, чтобы создать экономические условия, которые были бы выгодны всем: и портам, и перевозчикам, железной дороге и, собственно, самим нефтепродуктопроизводителям", — сказал Новак на конкурсе "Лидеры России".

По его словам, в ближайшие недели эти вопросы будут решены.

"Это никому не выгодно"

Как сказал "Правде.Ру" заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев, эта идея "не выгодна никому и носит сугубо политический, геополитический характер".

Эксперт видел несколько вариантов расчетов по транзиту нефти и нефтепродуктов через Усть-Лугу, но ни один из них не показывает окупаемость таких поставок. Во-первых, ни о каких сниженных тарифах для Белоруссии речь не идет. А во-вторых, вопрос, как эту нефть довести до Усть-Луги? Трубопроводный вариант надо достраивать, а железнодорожным — невыгодно для Белоруссии, хотя сейчас тарифы РЖД "снижены на 50%".

"Для российского порта и РЖД, наверное, это дополнительный объем грузоперевозок, и он, даже по сниженным тарифам, экономически выгоден, но дальше снижать железнодорожные тарифы нет возможности. Это будет просто убыточно для РЖД. Что касается трубопроводного строительства, это тоже неокупаемые инвестиции", — сказал Алексей Белогорьев.

Эксперт с осторожностью говорит о том, что это решение будет реализовано.

"Какой-то объем может пойти по железной дороге — символический. Допустим, что и несимволический, например, миллион тонн. Но вести речь о переброске 3-4 миллионов тонн на российские порты, по-моему, пока это сотрясение воздуха, не более того", — сказал Алексей Белогорьев.

Также скептически отнеслись к возможности переброски белорусских нефтепотоков в Литве. Во вторник министр транспорта Ярослав Наркевич заверил, это политическая угроза. "На сегодняшний день перебоев в транспортировке грузов нет", — сказал он радио LRT.

В Литве больше боятся потери транзита калия

В Литве больше опасаются переориентации транзита калийных удобрений, но указывают, что это будет "выстрел в ногу" для Минска, так как в 2013 году "Беларуськалий" выкупил 30 процентов Bulk Cargo Terminal (BKT) — крупнейшей портовой компании Литвы. На долю "Беларуськалия" приходится около 98 процентов перевалки этого терминала.

Основными клиентами терминала, помимо "Беларуськалия", являются "Гродно Азот" и Белорусская нефтяная компания. Весь белорусский транзит через Клайпедский морской порт, по данным за 2019 год, составил 30,5% от общего грузооборота порта (14,1 млн. из 46,3 млн. тонн грузов). На белорусские грузопотоки приходится около трети грузовых перевозок по железным дорогам Литвы.

То есть, резкий отказ от сотрудничества Минска с Клайпедским портом, по мнению литовских экономистов, может стать причиной кризиса компании "Беларуськалий", в которой работают более 16 тысяч человек, десятки тысяч косвенно вовлечены в ее деятельность, и это крупнейший налогоплательщик Белоруссии.

Однако и для Литвы будут большие потери, в том числе, рабочих мест в Клайпедском порту, не считая поступлений в казну (150 млн евро в прошлом году). Уйдет надежда на подключение к перевалке еще одного крупного белорусского производителя — "Славкалий". Стоимость проекта по расширению терминала составляет 100 миллионов евро.

Министр экономики и инноваций Литвы Римантас Синкявичюс заявил, что в случае официального отказа Белоруссии от транзита грузов через Клайпеду страны ЕС могут ввести против Минска ответные санкции.

Мир давно живет не по Марксу

Известно, что канцлер Ангела Меркель, выслушав свой бизнес, который жаловался на то, что санкции против России привели к недополучению миллиардов евро, заявила просителям из Adidas и Siemens, что "сегодня не всегда так, как было по товарищу Марксу — всё определяется только экономическими интересами и интересами бизнеса". Есть ценности, международно-правовые вещи, например, Атлантическое братство, что иногда нужно чем-то поступиться, чтобы их обеспечить, отметила Меркель.

Что же у Белоруссии есть своё братство — славянское, есть Союзный договор, общие ценности. После того, как в 2014 году Литва присоединилась к санкциям против Москвы, российская сторона тоже не сразу ограничила транзит грузов через Клайпедский порт, но постепенно Литва полностью потеряла российский рынок сбыта своей молочной и мясной промышленности.

Россия ведет строительство порта в Усть-Луге, пропускная способность которого составит до 140 млн тонн различных грузов в год. После того как терминал будет введён в строй, Москва откажется от использования портов стран Прибалтики для экспорта минеральных удобрений, угля, зерна, металлопроката и леса, что приведет к ежегодным многомиллиардным потерям для экономик прибалтийских государств.

28 августа Александр Лукашенко заявил о переориентации грузовых перевозок из Польши и Литвы как об ответе на введенные ими персональные санкции, в том числе на него лично.

"Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. Если они (Польша и Литва) ещё в Китай и Россию через нас барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику, или через Чёрное море торговать с Россией и прочее. А по санкционной продукции (на ту продукцию, на которую Россия ввела эмбарго) — пусть даже не мечтают. Мы им покажем, что такое санкции", — приводит слова Лукашенко БЕЛТА.

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